Штормовое предупреждение. 7 и 8 февраля в Украину с запада придут снегопады

Укргидрометцентр предупреждает об ухудшении погодных условий 7 и 8 февраля. Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.

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Штормовое предупреждение объявлено из-за идущего с запада циклона.

7 февраля во Львовской и Ивано-Франковской областях ожидается сильный снегопад, на Закарпатье – снег с дождем. На дорогах гололед, порывы ветра 15-20 м/с.

8 февраля в западных, а также Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях – снегопад, ветер 15-20 м/с, метели, снежные заносы. Прирост снега – 20-30 см, в Ровенской, Волынской и Львовской областях – 30-40 см. В Карпатах, на юге и в Кировоградской и Днепропетровской областях снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололедица.

На выходных в Украине ожидается похолодание.

Денис Юдин

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