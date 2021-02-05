UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Штормовое предупреждение. 7 и 8 февраля в Украину с запада придут снегопады

05.02.2021, 15:39
Штормовое предупреждение. 7 и 8 февраля в Украину с запада придут снегопады - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Укргидрометцентр предупреждает об ухудшении погодных условий 7 и 8 февраля. Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Штормовое предупреждение объявлено из-за идущего с запада циклона.

7 февраля во Львовской и Ивано-Франковской областях ожидается сильный снегопад, на Закарпатье – снег с дождем. На дорогах гололед, порывы ветра 15-20 м/с.

8 февраля в западных, а также Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях – снегопад, ветер 15-20 м/с, метели, снежные заносы. Прирост снега – 20-30 см, в Ровенской, Волынской и Львовской областях – 30-40 см. В Карпатах, на юге и в Кировоградской и Днепропетровской областях снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололедица.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
погода снегопад гололед

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 