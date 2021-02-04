В Украину идет похолодание. Какой будет погода в стране до конца недели

Сегодня в Украине во всех областях пройдут дожди – температура ночью и днем будет со знаком +. Однако уже с завтрашнего дня в страну придет похолодание: во многих регионах страны показатели термометра упадут до отрицательных отметок. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Пятое февраля пройдет без существенных осадков. В Черниговской области температура опустится до -8°C днем и до – 11°C ночью. В Луганской области днем и ночью до -1°C. В Одесской области и Крыму – +4-6°C днем, и 0-2°C ночью.

На западной Украине – от +2°C до -4°C днем, и до -8°C ночью.

В субботу на западе и юге страны ожидаются снегопады. В Киеве температура составит -5-7°C, ночью до -13°C, на востоке страны до -7°C днем и -12°C ночью.

В Крыму – +2-4°C, ночью -2-4°C. На западе страны от 0°C до -6°C днем и до -9°C ночью.

В воскресенье также похолодает: Киев – до -10°C днем и -16°C ночью, Харьков – до -8°C днем, до -15°C ночью, Львов – до -1°C днем, и до -5°C ночью. Юг Украины – до +4°C днем и до -8°C ночью.

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Станислав Стороженко

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