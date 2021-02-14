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14.02.2021, 14:45

В Карпатах спасли 11 туристов: еще одного ищут с вертолетом – фото, видео

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В Карпатах спасли 11 туристов: еще одного ищут с вертолетом – фото, видеоВ Карпатах спасли 11 туристов: еще одного ищут с вертолетом – фото, видеоВ Карпатах спасли 11 туристов: еще одного ищут с вертолетом – фото, видеоВ Карпатах спасли 11 туристов: еще одного ищут с вертолетом – фото, видеоВ Карпатах спасли 11 туристов: еще одного ищут с вертолетом – фото, видеоВ Карпатах спасли 11 туристов: еще одного ищут с вертолетом – фото, видеоВ Карпатах спасли 11 туристов: еще одного ищут с вертолетом – фото, видеоВ Карпатах спасли 11 туристов: еще одного ищут с вертолетом – фото, видео
В Карпатах спасли 11 туристов: еще одного ищут с вертолетом – фото, видеоВ Карпатах спасли 11 туристов: еще одного ищут с вертолетом – фото, видеоВ Карпатах спасли 11 туристов: еще одного ищут с вертолетом – фото, видеоВ Карпатах спасли 11 туристов: еще одного ищут с вертолетом – фото, видеоВ Карпатах спасли 11 туристов: еще одного ищут с вертолетом – фото, видеоВ Карпатах спасли 11 туристов: еще одного ищут с вертолетом – фото, видеоВ Карпатах спасли 11 туристов: еще одного ищут с вертолетом – фото, видеоВ Карпатах спасли 11 туристов: еще одного ищут с вертолетом – фото, видео
В Карпатах спасли 11 туристов: еще одного ищут с вертолетом – фото, видеоВ Карпатах спасли 11 туристов: еще одного ищут с вертолетом – фото, видеоВ Карпатах спасли 11 туристов: еще одного ищут с вертолетом – фото, видеоВ Карпатах спасли 11 туристов: еще одного ищут с вертолетом – фото, видеоВ Карпатах спасли 11 туристов: еще одного ищут с вертолетом – фото, видеоВ Карпатах спасли 11 туристов: еще одного ищут с вертолетом – фото, видеоВ Карпатах спасли 11 туристов: еще одного ищут с вертолетом – фото, видеоВ Карпатах спасли 11 туристов: еще одного ищут с вертолетом – фото, видео

В Карпатах за сутки спасли 11 туристов, ищут еще одного пропавшего. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

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Как отмечается, вчера в районе горы Гемба потерялись двое туристов. Одного из них нашли у горы Магура-Жиде, состояние здоровья – удовлетворительное.

А вот поиски второго продолжаются, пишет ГСЧС. Для спасения туриста в небо подняли вертолет Ми-8.

ГСЧС сообщают, что всего вчера из-за происшествий в горах к спасателям Закарпатья обращались трижды:

– На Тячивщине потеряли ориентир и заблудились пятеро людей, которые катались на снегоходах. Их нашли к 03:00 ночи 14 февраля;

– В районе горы Гемба заблудились пятеро туристов из Киева. В 19:50 их нашли и доставили в село Пилипец, где они проживают

– Третья операция в районе Гембы продолжается.

Спасатели отмечают, что туристы игнорируют призывы не выходить в горы во время усложнения погодных условий и в результате теряются.

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Теги: ГСЧС, спасатели, туристы, Карпаты, горы, Гемба
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