Карпаты укрыл почти метровый слой снега: фото зимней сказки в горах

В Карпатах намело почти метр снега – в районе Пожежевской вершины высота снежного покрова составила 27-90 см, в районе Драгобрата – до 59 см, сообщил в Facebook отдел гидрологических прогнозов Укргидрометцентра.

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Также около полуметра снега насыпало в районе станции Плай.

По наблюдениям метеорологов, снег сейчас лежит старый, влажный, хорошо закрепленный, но есть вероятность схода лавин.

14 января спасатели сняли видео, чтобы показать туристам опасность восхождения на высокогорье.

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Дарья Мостовая

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