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Карпаты укрыл почти метровый слой снега: фото зимней сказки в горах

23.01.2021, 20:10
Карпаты укрыл почти метровый слой снега: фото зимней сказки в горах - Фото
Высота снежного покрова в отдельных местах почти достигла метра (источник - facebook.com_lavyny.official)

В Карпатах намело почти метр снега – в районе Пожежевской вершины высота снежного покрова составила 27-90 см, в районе Драгобрата – до 59 см, сообщил в Facebook отдел гидрологических прогнозов Укргидрометцентра.

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Также около полуметра снега насыпало в районе станции Плай.

По наблюдениям метеорологов, снег сейчас лежит старый, влажный, хорошо закрепленный, но есть вероятность схода лавин.

  • 14 января спасатели сняли видео, чтобы показать туристам опасность восхождения на высокогорье.

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Дарья Мостовая
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