Ледяная красота. В Крыму замерз водопад Учан-Су: фото, видео

В Крыму из-за сильных морозов полностью обледенел самый высокий водопад полуострова – Учан-Су. Он превратился в настоящий ледяной каскад. Фото и видео замерзшего водопада выложили в сеть пользователи.

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Учан-Су в переводе с одного из диалектов крымско-татарского языка означает "летящая вода" – в летние месяцы он часто пересыхает, а в суровые зимы может замерзнуть. Расположен водопад в шести километрах от Ялты, его высота составляет 98,5 метров.

В январе 2019 года льдом покрылся Ниагарский водопад – фото.

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Дарья Мостовая

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