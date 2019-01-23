Ниагарский водопад покрылся льдом из-за морозов - фото

Ниагарский водопад (фото - twitter/circleofsun)

Из-за сильных морозов на границе Канады и США частично замерз Ниагарский водопад. Об этом сообщает CNN.

Порой температура опускалась до 5-7 градусов ниже нуля, пишут пользователи соцсетей.

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Фото: instagram/nostalgikid

Метеорологи говорят, что похожая температура в районе водопада продержится еще около двух недель.

В высоту водопада достигает 53 метров; каждую секунду с него падает 5700 кубических метров воды.

Фото: instagram/skoat

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