Ниагарский водопад покрылся льдом из-за морозов - фото

Из-за сильных морозов на границе Канады и США частично замерз Ниагарский водопад. Об этом сообщает CNN.
Порой температура опускалась до 5-7 градусов ниже нуля, пишут пользователи соцсетей.
Фото: instagram/nostalgikid
Метеорологи говорят, что похожая температура в районе водопада продержится еще около двух недель.
В высоту водопада достигает 53 метров; каждую секунду с него падает 5700 кубических метров воды.
Фото: instagram/skoat
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