Американец огнеметом почистил снег перед домом - видео

Житель штата Вирджиния в США использовал бытовой огнемет - большую паяльную лампу, чтобы убрать снег перед собственным домом. Об этом сообщает ABC.

Американец увидел рекламный ролик, который предлагал использовать огнемет для уборки снега, изучил местные законы, проконсультировался с чиновниками и взялся за дело.

Реклама

Очевидно, данная затея оказалась вполне легальной.

Вирджинец рассказал о технике безопасности, которой руководствовался.

"Перед началом работы убедитесь, что поблизости нет легковоспламеняющихся материалов. Убедитесь, что направляете пламя лишь на то, что хотите поджечь, а после завершения работы последите около получаса за участком, который обработали, чтобы убедиться, что не возникнет повторного возгорания", - сказал он.

Читайте также: В Ужгороде засняли опасное катание лыжника по городу: видео