Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:

Главное, соблюдать правила безопасности, считает находчивый гражданин

Реклама
Реклама

Житель штата Вирджиния в США использовал бытовой огнемет - большую паяльную лампу, чтобы убрать снег перед собственным домом. Об этом сообщает ABC.

Американец увидел рекламный ролик, который предлагал использовать огнемет для уборки снега, изучил местные законы, проконсультировался с чиновниками и взялся за дело.

Реклама

Очевидно, данная затея оказалась вполне легальной.

Вирджинец рассказал о технике безопасности, которой руководствовался.

"Перед началом работы убедитесь, что поблизости нет легковоспламеняющихся материалов. Убедитесь, что направляете пламя лишь на то, что хотите поджечь, а после завершения работы последите около получаса за участком, который обработали, чтобы убедиться, что не возникнет повторного возгорания", - сказал он.

Читайте также: В Ужгороде засняли опасное катание лыжника по городу: видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: курьез, снег, огнемет, Вирджиния
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Американец огнеметом почистил снег перед домом - видео
Американец огнеметом почистил снег перед домом - видео
Запуск тяжелой ракеты Delta IV Heavy с тайным грузом США: стрим
Запуск тяжелой ракеты Delta IV Heavy с тайным грузом США: стрим
Бойцы бригады Холодный Яр сбили дрон с взрывчаткой - видео
Бойцы бригады Холодный Яр сбили дрон с взрывчаткой - видео
Бизнес-неделя. Продажа Бориса, курс гривни, арест активов Фирташа
Хозяин неба - партнер Коломойского. Интервью с Ароном Майбергом
Транспорт Хозяин неба - партнер Коломойского. Интервью с Ароном Майбергом
Глава Укргаздобычи собирается в отставку - СМИ
ТЭК Глава Укргаздобычи собирается в отставку - СМИ
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Американец огнеметом почистил снег перед домом - видео
Американец огнеметом почистил снег перед домом - видео
Запуск тяжелой ракеты Delta IV Heavy с тайным грузом США: стрим
Запуск тяжелой ракеты Delta IV Heavy с тайным грузом США: стрим 20:11
Крещение: освящение воды и купание. Как это было в Киеве - фото
Крещение: освящение воды и купание. Как это было в Киеве - фото 18:11
Бойцы бригады Холодный Яр сбили дрон с взрывчаткой - видео
Бойцы бригады Холодный Яр сбили дрон с взрывчаткой - видео 16:20
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 