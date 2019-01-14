В Ужгороде засняли опасное катание лыжника по городу: видео

Вчера, 13 января, в Ужгороде мужчина на лыжах утроил катание по дорогам города. Автором видео является Паша Блонский, ролик опубликован на канале
После сильных снегопадов коммунальщики не успевали расчищать дороги. Этим воспользовался экстремал, который встал вечером на лыжи и прицепился к автомобилю. На записи видно, как машина тянет за его собой, периодически ускоряясь.
Несмотря на то, что о безопасности лыжник все таки подумал - надел светоотражающий жилет, он грубо нарушал правила дорожного движения. Вблизи дорог запрещено кататься на санках, лыжах и коньках, для этого есть специально отведенные места.
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