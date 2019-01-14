В Ужгороде засняли опасное катание лыжника по городу: видео

Вчера, 13 января, в Ужгороде мужчина на лыжах утроил катание по дорогам города. Автором видео является Паша Блонский, ролик опубликован на канале Mukachevo Net в YouTube.

После сильных снегопадов коммунальщики не успевали расчищать дороги. Этим воспользовался экстремал, который встал вечером на лыжи и прицепился к автомобилю. На записи видно, как машина тянет за его собой, периодически ускоряясь.

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Несмотря на то, что о безопасности лыжник все таки подумал - надел светоотражающий жилет, он грубо нарушал правила дорожного движения. Вблизи дорог запрещено кататься на санках, лыжах и коньках, для этого есть специально отведенные места.

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