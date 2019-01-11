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11.01.2019, 10:59

"Давал краба": в ГСЧС рассказали о спасении лыжника в Карпатах

"Давал краба": в ГСЧС рассказали о спасении лыжника в Карпатах - Фото
Игорь Грищенко (фото — пресс-служба ГСЧС)

Киевлянин Игорь Грищенко выжил в заснеженных Карпатских горах при морозе до -17 градусов по Цельсию, в условиях сильной метели и плохой видимости

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Спасенный вчера опытный киевский горнолыжник Игорь Грищенко, который потерялся в Карпатах еще 6 января, находится в реанимации — его состояние стабильное. Об этом рассказала пресс-секретарь ГСЧС в Закарпатской области Наталья Батыр, пишет Укринформ.

Нашли его здесь.

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"У него обморожение конечностей, врачи говорят, что состояние стабильное", - сказала она.

По ее словам, когда спасатели забирали туриста из домика лесника в Свалявском районе, он "выглядел бодро, улыбался, шутил и давал краба, благодарил спасателей".

Батыр отметила, что у мужчины "недюжинная сила духа", а продержаться четверо суток в суровом климате зимних гор ему помогли навыки выживания в экстремальных условиях и хорошая экипировка.

В Киеве Грищенко работает профессиональным тренером и является президентом Украинской молодежной ассоциации экстремальных видов спорта.

"У нас не было случаев, чтобы после таких долгих поисков в (зимних) горах человека находили живым. Это первый случай, и мы все рады, что история закончилась хеппи-эндом. Вчера у поисковиков уже почти не оставалось надежды, что потерявшийся турист жив", - сказала пресс-секретарь областного ГСЧС.

Она отметила, что у лыжника, которого 7 января нашли в Карпатах замерзшим насмерть, в рюкзаке не было даже фонарика, "то есть, этот человек совсем не имел представления, что такое горы зимой".

6 января 2019 года в Карпатах около горы Гемба потерялись пятеро туристов, тело одного из них на следующий день нашли спасатели. Троих спаслиНа четвертый день поисков спасатели нашли около горы Говерла еще одного иностранного туриста, гражданина Словакии, который заблудился в условиях плохой видимости.

34-летнего киевлянина Игоря Грищенко нашли только 10 января: после нескольких дней скитаний в сильные морозы, турист смог добраться до домика лесника и позвонил спасателям, указав некоторые визуальные ориентиры. Поисковая группа нашла туриста ближе к ночи. Его транспортировали в ближайший населенный пункт, передав медикам скорой помощи.

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Теги: закарпатье, Карпаты, спасение, поиски, горы, Гемба, Игорь Грищенко, горнолыжник
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