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09.01.2019, 12:10

Поиски в Карпатах: четвертый день ищут киевлянина, нашли словака

Поиски в Карпатах: четвертый день ищут киевлянина, нашли словака - Фото
Фото: ГСЧС

Спасатели помогли добраться до своей базы отдыха гражданину Словакии, а поиски киевлянина пока не принесли результатов

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Спасатели нашли около горы Говерла иностранного туриста, гражданина Словакии, который заблудился в условиях плохой видимости. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Он потерял ориентир и сам сообщил спасателям, что не может вернуться обратно на базу отдыха. Он сам указал и свои примерные координаты. 

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Поиски киевлянина 1984 года рождения продолжаются с 6 января - он потерялся в районе горы Гемба. Вчера, 8 января, местность обследовали четыре поисковые группы, но пока безрезультатно. 

В Карпатах 6 января потерялись пятеро туристов, тело одного из них на следующий день нашли спасатели. Двоих спасли, а еще двоих продолжали искать.

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Теги: спасатели, Карпаты, турист, потерялся, словак
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