Поиски в Карпатах: четвертый день ищут киевлянина, нашли словака

Фото: ГСЧС

Спасатели нашли около горы Говерла иностранного туриста, гражданина Словакии, который заблудился в условиях плохой видимости. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Он потерял ориентир и сам сообщил спасателям, что не может вернуться обратно на базу отдыха. Он сам указал и свои примерные координаты.

Реклама

Поиски киевлянина 1984 года рождения продолжаются с 6 января - он потерялся в районе горы Гемба. Вчера, 8 января, местность обследовали четыре поисковые группы, но пока безрезультатно.