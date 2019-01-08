В горах в Закарпатье третий день ищут пропавшего лыжника

Поиски лыжника (фото - ГСЧС)

В Закарпатье в районе горы Гемба ищут туриста-лыжника 1984 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Он потерялся 6 января. Две поисковые группы спасателей обследуют местность. Первая группа ищет со стороны железнодорожной станции Оса Свалявского района, а вторая - со стороны села Пилипец.

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Всего для поисков задействовали 17 спасателей и три единицы техники.

В Карпатах 6 января потерялись пятеро туристов, тело одного из них на следующий день нашли спасатели. Двоих спасли, а еще двоих продолжали искать.