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08.01.2019, 11:38

В горах в Закарпатье третий день ищут пропавшего лыжника

В горах в Закарпатье третий день ищут пропавшего лыжника - Фото
Поиски лыжника (фото - ГСЧС)

Лыжник потерялся районе горы Гемба 6 января, сейчас его ищут 17 спасателей

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В Закарпатье в районе горы Гемба ищут туриста-лыжника 1984 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Он потерялся 6 января. Две поисковые группы спасателей обследуют местность. Первая группа ищет со стороны железнодорожной станции Оса Свалявского района, а вторая - со стороны села Пилипец. 

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Всего для поисков задействовали 17 спасателей и три единицы техники. 

В Карпатах 6 января потерялись пятеро туристов, тело одного из них на следующий день нашли спасатели. Двоих спасли, а еще двоих продолжали искать.

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Теги: лыжник, закарпатье, поиски, Гемба, потерялся
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