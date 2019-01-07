В Карпатах заблудились 5 туристов: один погиб, двое пропали

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В Карпатах вчера, 6 января, потерялись пятеро туристов, тело одного из них сегодня нашли спасатели. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Первый вызов поступил от туристов, которые занимались фрирайдом на вершине горы Гимба Межигорского района и в условиях плохой видимости потеряли ориентиры. С ними поддерживалась мобильная связь. В 00:15 спасатели нашли двоих туристов, третий не смог продолжить маршрут и остался в горах ждать помощи. На месте оставленных GPS-координат найдены его лыжная маска и палка, однако самого мужчины там не было. Поиски продолжатся.

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Во втором сообщении спасателям сообщили, что в районе горы Гимба заблудились двое лыжников, мобильная связь с ними отсутствовала. Тело одного из них нашли сегодня около 11:50. Поиски второго лыжника продолжаются.

Ранее сегодня сообщалось, что из-за снегопада на двух трассах Украины ограничили движение транспорта.