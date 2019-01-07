На двух трассах Украины из-за снегопада ограничили движение авто

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В связи с осложнением погодных условий (ветер и снег высотой 0,5 м) и во избежание автомобильных пробок в Запорожской области с 06:00 ограничили движение на участках двух автодорог государственного значения – М-14 и Н-30, сообщает Укравтодор.

Движение ограничено на М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск, км 475-500-км 557+000 (от пгт. Приазовское до г. Бердянск); на Н-30 Токмак-Бердянск, км 45 – км 143 (от г. Токмак до п. Азовское).

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Отмечается, что небольшой снегопад продолжается местами в Волынской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Киевской, Одесской, Николаевской, Днепропетровоской, Луганской областях. Прирост снега за ночное время суток – 1,3 см.

Как сообщалось ранее, сегодня в большинстве областей Украины снег и морозы.