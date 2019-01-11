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11.01.2019, 00:30

В Карпатах нашли лыжника, которого искали с 6 января

В Карпатах нашли лыжника, которого искали с 6 января - Фото
Поиски лыжника (фото - ГСЧС)

Туриста передали медикам

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Вечером 10 января спасатели нашли туриста, поиски которого продолжались с 6 января. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ГСЧС.

Лыжника транспортировали до ближайшего населенного пункта, где передали к врачам скорой помощи. Сейчас им занимаются медики. 

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Подробности пообещали сообщить позже.

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Поиски киевлянина 1984 года рождения продолжались с 6 января - он потерялся в районе горы Гемба. 10 января турист смог добраться до домика лесника и позвонил спасателям.

В Карпатах 6 января потерялись пятеро туристов, тело одного из них на следующий день нашли спасатели. Троих спасли, а еще одного продолжали искать. На четвертый день поисков спасатели нашли около горы Говерла иностранного туриста, гражданина Словакии, который заблудился в условиях плохой видимости.

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Теги: ГСЧС, Карпаты, турист, Гемба
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