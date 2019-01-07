Туристы в Карпатах: на связь вышел четвертый из пяти потерявшихся

Фото: dsns.gov.ua

На связь со спасателями вышел четвертый из пяти туристов, заблудившихся в горах Закарпатья 6 января. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Он связался со спасателями в 13:30 7 января.

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Судьба еще одного, пятого, туриста остается неизвестной. Спасатели продолжают поиски.

К операции привлекли 27 человек и 7 единиц техники.

В ГСЧС отметили, что спасатели работают в условиях сильного ветра, тумана (температура воздуха до -10 градусов). Толщина снега в местах поисков до 1,5 метра, опасность схода лавин 3 степени.

В Карпатах 6 января потерялись пятеро туристов, тело одного из них на следующий день нашли спасатели. Двоих спасли, а еще двоих продолжали искать.

Ранее сегодня сообщалось, что из-за снегопада на двух трассах Украины ограничили движение транспорта.