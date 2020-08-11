В Австралии засняли необычный "обратный" водопад - видео

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Вода в этом водопаде начала лететь в противоположную от земли сторону

В австралийском штате Новый Южный Уэльс неподалеку от Сиднея обнаружили необычный водопад, вода в котором летит в обратном направлении. Видео захватывающего зрелища опубликовали в Youtube.

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Причиной этому явлению стали проливные дожди и сильные ветры, которые изменили направление движения воды. Находится этот водопад в Королевском национальной парке: полюбоваться им могут все посетители заповедника.

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Теги: видео, Австралия, Сидней, водопад
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