В Австралии засняли необычный "обратный" водопад - видео

В австралийском штате Новый Южный Уэльс неподалеку от Сиднея обнаружили необычный водопад, вода в котором летит в обратном направлении. Видео захватывающего зрелища опубликовали в Youtube.

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Причиной этому явлению стали проливные дожди и сильные ветры, которые изменили направление движения воды. Находится этот водопад в Королевском национальной парке: полюбоваться им могут все посетители заповедника.

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