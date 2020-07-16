Исландия запустила сайт, через который можно покричать в красивых местах - видео

Министерство туризма Исландии запустило сайт lookslikeyouneediceland, на котором пользователь может записать свой крик на фоне звуков отдаленных мест острова. Позже эти крики воспроизведут через колонки в этих локациях.

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Чтобы записать свой крик, сначала необходимо выбрать локацию (сейчас их доступно семь). Затем следует нажать на значок микрофона, под которым написано "Пожалуйста, кричите ответственно. Мир слушает", и поорать.

Если же кричать не хочется, то можно просто в прямом эфире послушать звуки Исландии, периодически разбавляемые криком людей из других уголков мира.

В Минтуризма Исландии объясняют, что крик – это психотерапевтический способ освободить сдерживаемые эмоции, которые могли в избытке накопиться в 2020- м году.

В этом году вы многое пережили, и, похоже, вам нужно идеальное место, чтобы избавиться от разочарований. Огромное и нетронутое место. Похоже, вам нужна Исландия. Запишите свой крик, и мы выпустим его в красивые открытые пространства Исландии, - завлекают поорать на водопады авторы сайта.

Исландия пока остается закрытой для украинцев из-за пандемии коронавируса. Однако сегодня открыла границы Болгария : в страну можно въехать без прохождения карантина или сдачи теста на COVID-19.

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Видео - Inspired by Iceland/YouTube