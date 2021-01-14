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"Не ходите в горы". Спасатели в Карпатах сняли видео, чтобы показать туристам опасность

14.01.2021, 16:33
Зима на горе Поп Иван, 14 января (фото - Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, Facebook)

Спасатели призывают туристов не выходить на высокогорье в Карпатах из-за отсутствия видимости, вьюги и мороза. Пресс-служба ГСЧС разместила в Telegram видео с горы Поп Иван Черногорский, чтобы продемонстрировать уровень опасности.

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Днем 14 января видимость на г. Поп Иван составляла не более 30 м, за ночь выпало около 15 см снега, температура опустилась до -8 градусов.

"Мы убедительно советуем туристам воздержаться от выхода на высокогорье", – заявили в ГСЧС.

Денис Юдин
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