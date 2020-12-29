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На популярный маршрут в Карпатах обрушился шторм: спасатели даже не могут сделать фото

29.12.2020, 13:15
На популярный маршрут в Карпатах обрушился шторм: спасатели даже не могут сделать фото - Фото
Зима на горе Поп Иван, 26 декабря (фото - Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, Facebook)

На гору Поп Иван Черногорский, которая находится на популярном туристическом маршруте в Карпатах, обрушился шторм. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

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Отмечается, что на горе стоит сильный туман (видимость меньше 10 метров), температура составляет -5 градусов по Цельсию и дует южный ветер со скоростью 22 м/c. Из-за высокой влажности намерзает лед. Спасатели настойчиво рекомендуют не ходить в высокогорье.

Сотрудники спасательного поста также пишут, что сейчас нет возможности сделать фото и видео. Обычно же спасатели ежедневно публикуют фотографии своего поста.

На обложке новости, например, стоит фото от 26 декабря. А вот – фото от 28 декабря:

А этот снимок был сделан 25 числа этого месяца:

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Марк Сировой
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