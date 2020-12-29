На популярный маршрут в Карпатах обрушился шторм: спасатели даже не могут сделать фото

На гору Поп Иван Черногорский, которая находится на популярном туристическом маршруте в Карпатах, обрушился шторм. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что на горе стоит сильный туман (видимость меньше 10 метров), температура составляет -5 градусов по Цельсию и дует южный ветер со скоростью 22 м/c. Из-за высокой влажности намерзает лед. Спасатели настойчиво рекомендуют не ходить в высокогорье.

Сотрудники спасательного поста также пишут, что сейчас нет возможности сделать фото и видео. Обычно же спасатели ежедневно публикуют фотографии своего поста.

На обложке новости, например, стоит фото от 26 декабря. А вот – фото от 28 декабря:

А этот снимок был сделан 25 числа этого месяца:

В середине декабря шторм бушевал на Азовском море. Стихия размывала берег, затапливала пляжи баз отдыха и дорогу на остров Бирючий, где находится резиденция президента.

Смотрите также: На Восток США обрушился зимний шторм: фото и видео из заснеженного Нью-Йорка

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.