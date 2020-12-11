Шторм на Азове. В Кирилловке размыло берег и затопило базы отдыха – видео с дрона

На курорте Кирилловка Запорожской области, где с начала недели бушует непогода, Азовское море размыло береговую линию и затопило часть баз отдыха. Об этом в комментарии Укринформу рассказал глава поселкового совета Иван Малеев.

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"Начало и середина Федотовой косы подтоплены. Дорога на остров Бирючий была залита, были проблемы со светом. На косе Пересыпь на одной из баз отдыха смыло подпорную стенку", – поделился Малеев.

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На сегодня глава поселка оценивает ситуацию "на три из пяти баллов". Он говорит, что жилая часть поселка не пострадала, вода уже отходит, а ветер стихает. При этом Малеев добавил, что затопления случаются в Кирилловке ежегодно – иногда приходится вызывать спасателей, но в этом году обошлось без эвакуаций.

6 декабря Госслужба чрезвычайных ситуаций объявила штормовое предупреждение в Азовском море.

7 декабря сообщалось, что из-за шторма оказалась подтопленной единственная дорога на остров Бирючий, где находится резиденция президента.

Видео – Сергей Мнацаканов/BIZART.MEDIA/YouTube