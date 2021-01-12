В Карпатах на горнолыжном курорте остановился подъемник. Людей снимали спасатели – фото
12.01.2021, 15:27
Поломка подъемника на горе Захар Беркут (фото - ГСЧС)
Сегодня на горнолыжном курорте Захар Беркут в Карпатах остановился подъемник. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.
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Как отмечается, инцидент произошел около 10:00 утра рядом с селом Волосянка Львовской области. На подъемнике находились 14 человек – работники подъемника. Температура была -2 градуса по Цельсию.
Людей сняли с подъемника к 10:35. В этом участвовали пятеро спасателей, которые пользовались одной единицей техники. К этому же времени завершились работы по восстановлению работы подъемника.
- 29 декабря на популярный маршрут в Карпатах обрушился шторм, спасатели не могли даже сделать фото.
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