"Чудо". Американец снял несущуюся на него лавину и выжил – видео

В горах штата Юта американец Майлз Пэнроуз снял видео несущейся на него лавины, в итоге его занесло снегом, но он сумел выжить и откопать брата. Об этом пишет местный телеканал 2 KUTV.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, инцидент произошел в горах Юинта (Uinta Mountains), когда Пэнроуз катался на снегоходах с младшим братом и еще тремя друзьями.

Американец говорит, что хорошо знал это место, ведь катался здесь на санках с восьми лет. Он закончил снимать на камеру брата и вдруг почувствовал, как гора сотряслась.

"Сначала я подумал, что это землетрясение. Затем до меня дошло, это лавина. Когда я повернулся и посмотрел вверх, я увидел приближающуюся снежную волну", – написал автор видео в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Miles Penrose (@backcountrymiles)

Пэнроуз говорит, что лавинный рюкзак не сработал, но его занесло снегом по середину груди – и он смог откопаться. Затем он нашел и откопал своего брата. Остальные люди также спаслись.

В результате инцидента никто не пострадал – и любители катания на снегоходах называют чудом, что всем удалось выжить, отмечает канал.

2 KUTV также пишет, что за последние семь дней от схождения лавин в США погибли 14 человек – это самый высокий показатель для семидневного периода за более чем 100. Среди погибших были в том числе четверо лыжников в Юте, которых накрыло лавиной в районе каньона Милл-Крик (Millcreek Canyon).

29 января 2021-го сообщалось, что во французских Альпах спасатели нашли живым человека, который попал под лавину и провел под снегом почти три часа.

Смотрите также: Снежная лавина в Турции накрыла спасателей, более 20 жертв: видео

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.