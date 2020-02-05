Снежная лавина в Турции накрыла спасателей, более 20 жертв: видео

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Первая лавина сошла на снегоуборочную машину и микроавтобус с пассажирами, вторая - на группу спасателей, которая искала пропавших без вести

В провинции Ван на востоке Турции за два дня сошли две снежные лавины, которые убили в общей сложности 26 человек. Большая часть из них погибли сегодня, когда лавина накрыла группу спасателей. Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на губернатора Вана Мехмета Эмина Билмеза.

В числе погибших сегодня - 11 сотрудников сил безопасности, в том числе восемь сотрудников жандармерии. Ранения получили более 50 человек.

Группы спасателей выдвинулась на поиски двух человек, которые пропали накануне в районе схода лавины, где под снегом погибли пятеро, еще шесть человек были спасены и двое числятся пропавшими без вести.

По словам губернатора, поисково-спасательные работы продолжаются, сейчас назвать точное число жертв невозможно.

Как пишет местное издание A News, спасательная группа состояла из 300 сотрудников аварийно-спасательных служб.

Губернатор провинции сказал, что аварийные команды ищут своих коллег, которые все еще могут находиться под снегом.

По данным МВД Турции, около 30 спасателей были спасены или сами выбрались из-под снега. Они госпитализированы.

Издание уточняет, что первая лавина, которая сошла вчера, накрыла снегоуборочную машину и микроавтобус. Водителя автобуса и семерых пассажиров удалось спасти.

ВВС сообщает, что к проведению спасательных работ присоединились солдаты и местные жители из близлежащего Бахчарая.

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Теги: снег, Турция, спасатели, лавина
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