Спасатели назвали это чудом. В Альпах выжил человек, пробывший более 2,5 часов под снегом

Во французских Альпах спасатели нашли живым человека, который попал под лавину и провел под снегом почти три часа. Об этом сообщает France3.

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Вчера, 28 января, семья туристов из Эльзаса – муж, жена и двое детей – отправилась на прогулку на снегоступах на горнолыжном курорте Валь д’Изер. В это время там сошла лавина. Мать и двое детей спаслись, а отца унесло валом снега.

В поисках пропавшего участвовали более сотни человек – спасатели, жандармы, гиды, инструкторы по лыжам. Из-за плохих погодных условий вертолет высокогорной жандармерии не смог взлететь. Пришлось использовать наземный транспорт.

Собаки не могли найти пропавшего человека.

Спасатели применили систему Wolfhound – устройство для обнаружения мобильных телефонов и нашли место, где находился турист. Обычно Wolfhound используют для поиска потерявшихся в лесу людей, для работы в условиях лавины систему применили впервые.

Человек находился на глубине 2,5 метра, под тоннами снега. Он провел там 2 часа 40 минут. Он выжил, был в сознании, но с переломом бедра. Спасатели назвали это чудом, поскольку шансы на выживание у проведшего более 20 минут в лавине обычно невелики.

"Его прикрыло дерево, – объясняет жандарм. – Оно помешало падающему валу снега раздавить человека. Снег окружил его, но остался воздушный карман".

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Наталия Медведева

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