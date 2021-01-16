Легендарную вершину К2 впервые покорили зимой. Это сделали альпинисты из Непала: фото

Десять непальских альпинистов установили мировой рекорд, став первой командой, зимой покорившей вершину К2 – второй по высоте горы в мире. Об этом сообщает BBC.

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Альпинист Нимсдай Пурджа, член группы, сказал, что они достигли пика в 17:00 по местному времени (12:00 по Гринвичу).

Пурджа опубликовал в Instagram фото группы, празднующей восхождение. Их достижение подтвердил и организатор экспедиции Seven Summit Treks.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nirmal Purja MBE – Nimsdai (@nimsdai)

"Мы гордимся, что стали частью истории человечества и показали, что сотрудничество, командная работа и позитивный настрой могут раздвинуть границы того, что, по нашему мнению, кажется возможным", – сказал Пурджа.

С момента первой попытки в 1987-1988 годах на К2 было совершено всего несколько зимних экспедиций. До сих пор никто не достиг высоты 7650 метров.

Непальские гиды, обычно этнические шерпы, считаются основой альпинистской индустрии в Гималаях и регулярно помогают иностранным альпинистам в экспедициях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nirmal Purja MBE – Nimsdai (@nimsdai)

Этой зимой десятки человек предпринимали попытки подняться на 8611-метровую гору, а альпинист из Испании 49-летний Серджи Минготе погиб после падения при спуске. Опытный альпинист, Минготе ранее поднялся на семь "восьмитысячников", включая Эверест. Он попытался взойти на К2 без кислорода, но почувствовал сильную усталость, начал спуск и упал.

СПРАВКА. К2 (Чогори; 8611 м, 8614 м) — вторая по высоте горная вершина Земли (после Эвереста). Самый северный восьмитысячник мира. Находится в хребте Балторо на границе Кашмира и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, в горной системе Каракорум к северо-западу от Гималаев.

Она была обнаружена европейской экспедицией в 1856 году и обозначена "К2" – как вторая вершина Каракорума.

К2 стали называть "Дикая гора" (Savage Mountain) из-за чрезвычайной сложности восхождения, после того, как американский альпинист Джордж Белл сказал о ней: "Это дикая гора, которая пытается тебя убить".

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Наталия Медведева

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