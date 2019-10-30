Непальский альпинист-гуркх установил невероятный рекорд: видео

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Покорение 14 высочайших гор - топ-достижение в альпинизме; непалец говорит, что сделал это также для того, чтобы привлечь внимание к изменению климата

36-летний непальский альпинист Нирмал Пурджа установил мировой рекорд: за 189 дней он покорил 14 высочайших гор планеты, тогда как предыдущий рекорд южнокорейца Ким Чанг Хо составлял 7 лет 10 месяцев и 6 дней. Сообщение о покорении последней вершины альпинист оставил сегодня у себя в Facebook.

Все 14 вершин - в "зоне смерти", то есть выше 8000 м над уровнем моря, пишет kathmandupost.com.

Уроженец непальской деревни с 2003-го служил в британских войсках гуркхов (подразделение этнических непальцев-добровольцев), позднее перешел в спецназ ВМФ Британии. До 2012 года не увлекался альпинизмом, но, дойдя туристом до базового лагеря Эвереста, решил, что "надо пойти выше".

В 2019-м Пурджа уволился из армии ради исполнения мечты: быстрее всех в мире покорить все 14 восьмитысячников. Неизвестно, ставили ли задачу его предшественники сделать это на время. При восхождениях он пользуется дополнительным источником кислорода. 

Чтобы осуществить мечту, Пурджа вложил в проект все свои сбережения и собрал еще сотни тысяч фунтов стерлингов через краудфандинг.

Осуществлять затею непалец начал с конца апреля, причем наибольшая задержка у него вышла из-за нерасторопности властей КНР, которые "тормозили" график альпиниста долгим рассмотрением его заявки на покорение горы на их территории. Документ он получил только после обращения властей Непала в Пекин.

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Теги: рекорд, альпинизм, горы, Нирмал Пурджа
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