ДЕНЬ 31



Ледяные слезы радости







Зачем я все это делаю? Ну, помимо очевидной цели стать первым, кто смог такое осуществить, на более глубоком уровне это тяга к самопознанию. Дать разуму больше пространства для соображалки, стать более вдумчивым. Надеюсь больше узнать о самом себе и окружающем мире. Здесь я, как правило, провожу ходовые дни в полной тишине и с абсолютной свободой созерцания.



Сегодня, правда, слегка вдохновился — послушал эпизод подкаста "School of Greatness" Льюиса Хавса. Его гость, поэт IN-Q, словами на одну из моих любимых тема прямо-таки пронял до основания. Эта тема — любовь. Да я буквально заплакал изнутри свои очки и шел с замерзшими слезами.



Чем дольше я тут, тем яснее становится: любовь таки бесконечна, и ключ к жизни — любить так глубоко, насколько способен. Так что пускай слова IN-Q освещают мне путь. И сделайте мне одолжение, выделите 4 минуты на то, чтобы послушать, как он читает стихотворение "85. The Only Reason We're Alive".







Дженна (подруга Колина, – ред.), так что, сходим на свидание по шаффлборду через 52 года?!