Прямо сейчас американский спортсмен Колин О'Брэди пешком идет через ледяную пустыню "летней" Антарктиды, чтобы добраться до побережья на другом конце континента и выжить. За последние 100 лет смельчаки в solo-путешествиях — без помощи кайтов и снабжения на пути — либо сворачивали с маршрута, либо погибали.
Это не поход по прямой через весь континент: такой трек невозможен для solo-режима чисто физически. Скорее, это кратчайший путь от одного берега ("земляного", не кромки ледника у океана) через полюс к другому берегу.
Более 1500 км, сильнейшие ветры и морозы. В начале пути - сани 180 кг. В планах — ежедневно идти по 10-15 ч, преодолевая за это время по меньшей мере 20 км. Если у О'Брэди все пойдет хорошо, его путешествие закончится в январе 2019 года. Сейчас он идет с опережением графика.
При помощи спутникового телефона он рассказывает об экстремальном путешествии в Instagram-дневнике, ежедневно оставляя там небольшую запись.
LIGA.net следит за нетривиальным походом потенциального рекордсмена.
Читайте статью: На юг, к полюсу. Как американец идет пешком через льды Антарктиды
ДЕНЬ 51
Горы!
После четырехдневных мучений в шторме Антарктида решила чуть ослабить хватку и устроила безоблачное и безветренное окно на часок.
Такого небольшого перерыва хватило, чтобы я увидел вершины Трансантарктических гор, хотя они еще слишком далеко, чтобы показать их на фото.
Тем не менее, я запрыгал от радости. Для меня это очень важно по двум причинам:
1. Я с 17-го дня экспедиции не видел никаких других естественных особенностей рельефа, кроме бесконечных заснеженных и ледяных просторов. Увидеть что-то новое на горизонте — это просто невероятно;
2. И, главное, финишная черта лежит сразу по другую сторону этих гор!
В общем, час спокойствия погоды закончился — и ветер задул с новой силой. Прогноз на следующие два дня: непроглядная белизна и ещё хуже. Походу, Антарктида решила испытывать меня до самого последнего метра. Но я сосредоточен на том, чтобы продвигаться дальше, невзирая ни на что.
Осталось пройти меньше 100 миль!
В путь.
ДЕНЬ 50
Обессилен. Но иду.
Невероятно. Я здесь уже 50 суток. Один.
Несмотря на то, что прожил тут все это время, день за днем, я до сих пор не могу это осознать.
Ураганный ветер все еще не утих, так что меня снова весь день не по-детски трепало. Поскорее бы уже погода дала передышку, тьфу-тьфу-тьфу.
Много пишу о психологии, так как это железно самая важная часть моего предприятия (да и любого другого, если уж на то пошло). Но сегодня уважу тело и физическое здоровье.
Я беззаветно верю в то, что в жизни нет ничего важнее, чем быть здоровым. Без этого невозможно что-либо делать или делать полноценно.
Я счастливчик, что родители "прошили" это во мне с детства, когда учили, насколько важно правильно питаться и делать упражнения. Мой папа эко-фермер, так что, можно сказать, это у меня в крови.
Несмотря на чувство изношенности и усталости, я чрезвычайно благодарен за то, что выбрал здоровый стиль жизни. Без него, уверен, тело меня бы уже подвело.
ДЕНЬ 49
Мирный воин
Когда мне было 9 лет, мама читала мне книгу "Путь мирного воина" Дэна Миллмэна. Это был один из тех самых моментов, которые влияют на жизнь человека, и даже спустя годы оставляют рябь на воде.
...Сегодня проснулся от молотобойного грохота шторма, трепавшего палатку, но одновременно со мной проснулся и дремавший внутри "мирный воин".
Как только открыл глаза и расстегнул спальник, меня охватило ощущение необоримости: я уже тогда знал, что сегодняшний день будет особенным, несмотря на ветер 65 км/ч и 25 градусов мороза.
Следующие 13 часов я пробежал в состоянии идеального ритма и душевного состояния, и проделал самый длинный трек за экспедицию. Более 53 км!!
Это восхитительно — попадать в такой "поток". И самое главное: я же не уникален в этом. У всех нас есть резервуары скрытого потенциала, которые позволяют телу и духу совершать гораздо больше, чем могло казаться поначалу.
Когда в следующий раз вам для чего-то потребуется моральная прочность, просто поверьте: у вас внутри ее навалом, гораздо больше, чем кажется. Обещаю.
ДЕНЬ 48
Битва
Сцепился с Антарктикой в ожесточенной схватке. Вчерашний шторм лишь усилился, сейчас ветер непрерывно дует со скоростью за 56 км/ч, а порывы доходят до 90 км/ч.
За день меня опрокидывало в снег по меньшей мере раз двадцать. Сомнений нет — утром будет несколько синяков.
Сделал все, чтобы в таких условиях продвинуться еще на 32 км, но эта победа далась очень непросто: в конце дня был эмоционально и физически истощен.
Ощущение, что с приближением финиша Антарктида хочет проверить по полной программе, насколько сильно я хочу добиться мечты.
Закадычный друг Блейк прислал мне цитату из одной из моих самых любимых книг, "Алхимика": эти слова — как раз то, что мне сейчас нужно, пока я восстанавливаюсь и готовлю душу и тело к завтрашнему сражению.
"В конечном итоге, на пути к достижению личной мечты ты будет испытан по всем урокам и во всех условиях, которые выучил и выдержал — от самого начала и до сегодняшнего дня. Это правда. Знай это и будь спокоен”.
ДЕНЬ 47
Все пройдет, и это тоже
После лучшего дня экспедиции сегодня у меня случился едва ли не худший. Со страшной силой сражался со своими личными демонами.
Беспокойство начало нарастать еще вчера ближе к ночи, когда лежал в спальнике и слушал вой чудовищного ветра снаружи. Палатку трепало так сильно, что я не мог уснуть, и все больше нервничал, зная, что завтра придется вылезать в такие условия.
Утром проделал весь стандартный ритуал, после чего ступил наружу в безумие. Как и ожидалось, все было брутально: летящий в лицо снег, мороз и нулевая видимость. Упаковался кое как и пошел в белизну.
Cейчас я дошел уже до участка трека по территории, которая известна как "Национальный парк Заструги". Очень, знаете, в тему назвали. Тут самые крупные заструги (неподвижный, вытянутый поперек ветра узкий и твердый снежный гребень длиной до нескольких метров и высотой иногда до 1,5 м, но обычно 20—30 см, — ред.) на всем пути.
Мягко говоря, это худшее место, где можно оказаться, когда не видишь, куда идешь.
Из-за громадных заструг, здесь нигде не может приземлиться самолет. Так что, если случится какая-то чрезвычайная ситуация, ты в... в отчаянном положении. После того как я только за первый час пути крепко навернулся пять раз, накатила реальная нервозность. А что если сломаю лыжу или кость? Может, лучше остановиться?
Короче, я торговался с собой какое-то время и в итоге принял решение разбить лагерь. Да, менее чем через два часа после выхода. Убедил себя, что если хочу продолжать идти, нужно сначала нацепить на лыжи шкуры подлиннее — для лучшего сцепления с неровной поверхностью.
Я едва управился, чтобы поставить палатку, забраться внутрь с лыжами и горелкой, сменить на них шкуры. И знал теперь, чего стоит упаковать все обратно в такой шторм. Вряд ли после этого я бы куда-то продвинулся на пути.
Наступило время принимать решение. Выходить? Или остаться? Внутренний голос уговаривал заночевать здесь, переждать бурю и отдохнуть. Но другой голос напоминал, что мне нужно двигаться, иначе до конца трека у меня закончится провиант.
Я просто разрывался и не знал, что делать. Закрыл глаза и решил несколько минут помедитировать, повторяя свою любимую мантру: "Все пройдет, и это тоже". Так или иначе, я найду выход.
Успокоившийся и с ожившей решительностью выбрался наружу, каким-то образом сложил палатку, упаковался и пошел вперед. Шторм ничуть не утих. Более того, со временем он только усилился. Однако внутри я был уже спокоен и вжарил 35 км.
С учетом всего, очень классный день.
ДЕНЬ 46
Гравитация
Ощущение, будто парю! Что ж, должен вам сообщить — это весьма классно, когда сила тяжести работает на тебя.
За последний ходовой день я сбросил всего около 30 метров высоты, но этого оказалось достаточно, чтобы придать мне физический и эмоциональный "форсаж": сегодня я сделал 41 км. Это же почти марафонская дистанция!
Помните третью неделю экспедиции, когда я убивался в глубоком снегу и тащился по 16-18 км в день? То была натуральная жесть, но я выползал из палатки поутру и шел, представляя, что однажды на пути будет такой вот денек, как сегодня.
Полагаю, это точно так же при попытке достичь любой крупной цели. На пути к ней столько вызовов, что в неуютные моменты очень легко забить на всё. Однако именно в такие моменты нужно проявлять выдержку, держа в уме, что однажды все преграды и неудобства с метафорическим "глубоким снегом" закончатся, и ты таки добьешься своего.
Неважно, над чем вы сейчас там работаете, просто не забывайте: однажды ваша дорога, что тянется в гору, внезапно пойдет вниз, снег по колено закончится — начнется удобная твердая поверхность под ногами. Вот тогда и сами почувствуете, словно у вас крылья выросли.
И поймете, что да, таки оно того стоило.
ДЕНЬ 45
Вершина!
После 45 дней в пути я, наконец, добрался до самой верхней точки трека.
В течение всего этого медлительного полуторамесячного подъема часто казалось, что я — Сизиф из древнегреческой мифологии: бесконечно толкаю вверх по склону глыбу. В моем случае - груженые сани :).
Теперь не то чтобы будет прямо сразу намного проще идти, нет. Но вы понятия не имеете, сколько у меня радости от понимания, что отныне я остаток пути буду спускаться с почти 3000 м высоты до уровня моря на шельфовом леднике Росса.
И хотя я бывал в более жестких условиях, последнюю неделю или около того появилось ощущение "выгорания".
Как уже писал ранее, 3 км высоты на Южном полюсе примерно равняются по условиям 4,3 км в Колорадо — из-за разницы в атмосферном давлении. А из-за того, что я крепко потерял в мышечной массе, после многих повседневных дел, которые раньше были очень легкими (разбивка лагеря, подсыпание снегом палатки, затаскивание грузов внутрь и так далее), чувствую себя полностью истощенным и задыхаюсь.
Дайте низину и больше воздуха!
Очередные 34 км за спиной.
ДЕНЬ 44
Переучет
Причина, по которой эту траверсу называют "невозможной", заключается в том, что без дополнительного снабжения едой на пути сложно представить, откуда здесь брать калории, чтобы пройти ее и успешно финишировать. Это правда. Рассчитать математически очень сложно, и даже мизерный просчет приведет к краху.
Сегодня вечером в процессе инвентаризации я разложил по палатке все свои запасы, которые мы с Дженной собрали в экспедицию при помощи диетологов из Standard Process (спасибо им за оптимальный провиант). Эти батончики Colin Bars - жизненная сила для моего успеха.
В общем, Дженна с моей мамой глянули (вероятно, по фото через спутниковый телефон, либо со слов Колина, - ред.) на то, что осталось, и разработали стратегический план. Я счастливчик, что у меня в семье такие умные женщины, и что могу доверить им свою жизнь.
Теперь мне нужно быть предельно дисциплинированным, потому что провизии остается впритык, чтобы, надеюсь, таки добраться до финиша. На этом этапе важна уже каждая калория.
Я выбираю позитивный настрой, а не циклиться на том, "как плохо". Мы с Дженной живем по поговорке "боль неизбежна, однако страдание — это личный выбор каждого". Но вот пугающая правда в том, что я страшно исхудал. Настолько сильно, что боюсь лишний раз смотреть на себя: икры стали не толще рук; постоянно подтягиваю ремешок наручных часов, но они все равно свободно болтаются на запястье.
И все же я сумел пройти сегодня более 33 км. Да-да, на этих самых тоненьких ножках.
К счастью, самая мощная мышца из всех - ум - толкает тело вперед к финишу. Шаг за шагом.
ДЕНЬ 43
Лучший день экспедиции!
У меня ушло 43 дня, чтобы выдать более 20 миль за одну ходку. Страшно рад, что смог продвинуться настолько далеко, хотя путь по-прежнему идет в гору.
В общем, сделал 35,5 км. Сейчас нахожусь уже на другой стороне "последнего градуса". Гип-гип-ура! Все как-то удачно сегодня сложилось: легкий ветерок, твердая поверхность и, главное, спокойствие разума.
Cильнейшее "топливо" для моей способности удачно завершить экспедицию — это максимально возможный отдых.
К сожалению, не вышло прихватить с собой домашнюю кровать — в сани ее точно не упаковать, но до похода я поработал со спецом из компании Sleep Number, чтобы сформировать наиболее оптимизированные под эти дикие условия "спальные стратегии". Напомню, тут сейчас светло 24 часа в сутки.
Моя нынешняя мантра: крепко рубиться днем на треке и еще крепче отдыхать ночью. Да, порой это та еще задачка — комфортно умоститься в спальнике со всем походным добром. Я же держу там лыжи, потому что "шкуры" на них нужно постоянно переклеивать, а для качественной адгезии требуется теплая поверхность. Еще там бутылка с кипятком, чтобы согреться, и одежда, которая должна просохнуть до выхода. Но из-за дикой усталости, как правило, такие неудобста едва замечаешь.
Сплю не меньше чем 7 часов. Сон теперь — мое секретное оружие!
Всё, ушел к 88 градусу.
ДЕНЬ 42
Мечтам — действия
Хотя я уже протопал 50 миль после Южного полюса, не могу удержаться, чтобы не запостить еще одну фотку оттуда. Круто, когда мечты сбываются. Вдобавок, сегодня историческая дата: 14 декабря 1911 года, точно в этот день 107 лет назад, Амундсен стал первым, кто достиг Южного полюса. Вот вам и вдохновение.
Это было натуральное путешествие в неизвестность, и на то, чтобы его совершить, у Амундсена ушли годы. В 2016 году я финишировал на велопробеге и сразу же загорелся идеей пройти Антарктику. Прибежал домой и набросал основные моменты в черновике.
С той поры я ежедневно работал над тем, чтобы перевести это всё из планов и набросок в реальность: тренировался, искал финансирование, изучал. Ключевой момент в том, что я каждый день предпринимал шажок в правильном направлении, хотя проволочек и ошибок было бесчисленное количество. Но я продолжал.
Пока еще не воплотил эту мечту. Этим здесь и занимаюсь — иду к ней шаг за шагом.
Неважно, о чем вы мечтаете — будь то что-то по бизнесу, в искусстве, музыке, любви, предпринимательстве или спорте. Прямо сейчас прекращайся только мечтать, а сделайте что-то. Одной хотелкой ничего не добиться, нужен первый шаг. Как там Уолт Дисней говорил? "Если можете об этом помечтать, то можете и сделать это".
Спасибо Сэмюэлю Харрисону за этот крутой снимок. Он вместе с другим исследователем на станции Амундсена-Скотта прочитал о моем путешествии в NYT и вышел на полюс, чтобы поддержать.
ДЕНЬ 41
Держу в руках весь мир!
Елки зеленые, это довольно непросто — держать всю планету. Тяжело! ;)
Всё еще в приподнятом расположении духа после вчерашнего посещения Южного полюса.
На фото — настоящий географический полюс Земли, тогда как вчерашний снимок на фоне флагов стран Антарктического договора был сделан на символическом, "церемониальном" полюсе.
Дело в том, что полярная станция постоянно дрейфует на ледниковом массиве, и потому каждый год географы уточняют координаты, переставляя знак: он смещается примерно на 10 метров за год.
Hастоящий полюс и церемониальный находятся где-то в пяти минутах ходьбы друг от друга, и, само собой, надо отпраздновать и нафоткаться на обоих!
Сегодня прошел солидные 29 км, еще чуть-чуть продвинувшись на пути к другому побережью континента.
ДЕНЬ 40
Южный полюс
Я дошел!!! Вот это денек! Нет, я ожидал, что буду счастлив, когда доберусь до полюса, но сегодня, если уж честно, таки был один из лучших дней всей моей жизни. Провел на полюсе около часа: фотографировался и напитывался моментом, так сказать, прежде чем отправиться дальше.
Не передать, какая для меня честь внести и свою лепту в историю флага Клуба исследователей. Просто держать это полотнище, зная, сколько невероятных людей к нему прикасались за десятилетия — аж мурашки по коже.
Пока добирался на полюс, день за днем были жуткие погодные условия: ничего невозможно было разглядеть — белым бело. То же самое было и на месте. Однако вскоре после выхода с полюса выглянуло солнышко. Наверное, такого счастья и покоя я не испытывал никогда.
Реально, просто-таки ощущаешь всю ту любовь и благословение, которыми люди со всего мира в соцсетях освещают мой путь. Чрезвычайная и глубочайшая моя благодарность вам за это в ответ, ребята.
Что касается сегодняшнего достижения. Я, так сказать, в небольшой компании: лишь 28 человек до меня в рамках аналогичных solo-экспедиций (без какой-либо поддержки едой/топливом и помощи кайтов) прошли от побережья к полюсу. И лишь двое до меня сделали это на треке, по которому я иду.
Для всех этих людей Южный полюс стал достойной финишной чертой. Но у меня еще есть незаконченные дела. Я постараюсь стать первым, кто прошел полную траверсу и достиг противоположного побережья.
Полный вперед.
ДЕНЬ 39
Почти у "дна" мира
Я в трех милях от географического "дна" планеты - Южного полюса!
Хотя в адской белизне такого брутального штормового дня, как сегодня, вряд ли можно говорить об этом уверенно. Когда я приближался к полюсу в 2016 году, то увидел базу Амундсена-Скотта еще за два дня до того, как дошел: она постепенно увеличивалась на горизонте. Пытался хоть что-то рассмотреть сейчас, но этот номер не прошел.
Так что я по-прежнему один. Разбил лагерь посреди этого белого ничто.
Для большинства экспедиций в Антарктике полюс - это финишная черта. Если бы для меня это было так на сей раз, я бы собрался, рванул, и добрался бы до базы вечером. Но все же я чрезвычайно рад, что пройду полюс завтра с утреца.
Да, я начеку, потому что не имею права опускать сейчас "защиту": не могу заходить в помещения, принимать какую-либо еду или питье от доброжелательных ученых, которые живут на станции. Вообще, будет очень странно увидеть завтра признаки жизни.
Я должен придерживаться четкого режима, несмотря на близость к цивилизации.
Доказано не раз, что человек может добраться пешком в одиночку до Южного полюса, но моя экспедиция предполагает, что я продолжу идти до противоположного побережья континента - туда, где шельфовый ледник Росса соприкасается с землей.
Полный вперед!
ДЕНЬ 38
Следующее поколение
Горжусь, что 30 тысяч школьников с шести континентов вовлечены в проект The Impossible First в рамках сотрудничества с моим некоммерческим начинанием Beyond 7/2 и Дейшей Джонс, которая является одним из самых крутых педагогов Америки (в ее Instagram можно почитать ответы Колина на различные вопросы, — ред.).
Различные преподаватели-энтузиасты включают в учебные планы информацию о моей экспедиции, а ребята-студенты также собирают свои данные об этом путешествии, изучают климатологию, метеорологию, математику, историю, географию, фитнес, медицину и прочее.
Мало что сравнится с радостью, которую испытываешь, когда делишься опытом и знаниями об экспедициях с теми, кто младше, вдохновляя их намечать себе цели, жить здоровой и активной жизнью, да и в целом добиваться воплощения в реальности самых невероятных замыслов.
Надеюсь, мое начинание покажет две вещи — насколько важно беречь нашу планету, и что неважно, каким "невозможным" что-то там кажется: настраивайся и добивайся. Жду не дождусь, чтобы вернуться домой и снова забегать в школы со своими мотивационными спичами!
Сегодня снова наблюдал сверкающий над головой паргелий — это такая круглая радуга. До чего же ошеломляющее зрелище. Такой феномен я видел только в Антарктике. Интересно, почему так? Вот, кстати, может, кто-то из юных исследователей разузнает и расскажет мне в комментариях.
...До Южного полюса остается меньше 20 миль!!
До Южного полюса О'Брэди остается преодолеть около 61 км (данные на вечер 9 декабря). Он на высоте 2800 м над уровнем моря и прошел уже 860 км. До финиша ему идти еще примерно 640 км.
Конкурент Колина по аналогичной экспедиции, 49-летний Льюис Радд, прошел уже 808 км. До Южного полюса ему еще 98 км.
Сейчас в тех краях около –28°C, которые при тамошних ветрах ощущаются примерно на –41°С.
ДЕНЬ 37
Рост
Я больше не тот человек, которым был, когда остался один в начале экспедиции. Заметно ли это по моему лицу? В пути я крепко настрадался, был до смерти напуган, задубевал, и остаюсь здесь один. Я хохотал и танцевал, а также плакал от радости, вдохновения и любви.
Говорят, человек растет как личность тогда, когда выходит из зоны комфорта. Со стопроцентной уверенностью могу подтвердить, что это правда в данном конкретном случае.
Хотя, само собой, возможно, что на этому пути я пока еще не достиг ни высот, ни дна. Что ж, сейчас я приближаюсь к нижней точке нашего мира... Еще 30 км позади. С каждым шагом все ближе и ближе.
ДЕНЬ 36
Последний градус
Официально: я зашел в полосу 89-го градуса южной широты — последнего перед Южным полюсом. Каждый градус, напомню, это 60 морских миль. Долгий же путь я проделал, чтобы добраться сюда. Хотя, на самом деле, я уже преодолевал последний градус в 2016 году, когда побил мировой рекорд по времени, затраченному на прохождение Иксплорерс Гранд Слэма — покорение семи высочайших вершин шести частей света и обоих полюсов.
Tогда было довольно сложно. Фактически, то было самое начало моего предприятия, которое сейчас в самом разгаре. Такая себе проба на вкус полярной экспедиционной жизни. Помню, было неумолимо холодно, а ландшафт казался дико инопланетным. Сейчас меня подогревает то, что полюс все ближе и ближе, хотя он — далеко не финишная линия.
Судя по всему, многим людям в комментариях интересно, как я тут хожу в туалет ;). Наверное, сейчас как раз самое время рассказать об этом, потому что на последнем градусе перед полюсом действуют особенные правила.
Обычно я просто выкапываю ямку в снегу и льду, быстро, чтобы кое-что не отморозить, делаю свои дела, и закапываю все это добро. Однако для сохранения нетронутой природы последнего градуса Антарктиды здесь нельзя оставлять отходы жизнедеятельности. Как эколог, я обожаю такую этику.
С практической точки зрения это неблагодарный подход, потому что приходится справлять нужду в пакет и уносить с собой. Печалька, но пока я иду к полюсу и затем буду от него удаляться, груз на санях на последнем градусе станет не особо легче...
ДЕНЬ 35
Фанатская дэнс-пати
Прошлым вечером меня поджидал чудесный сюрприз. Дженна сказала, что нужно набрать на (спутниковом телефоне) некий номер. Подумал, что это ради какого-то интервью или чего-то такого. Набрал. Как думаете, кто ответил? Пол Саймон! Легендарный и едва ли не мифический мужик!
Выяснилось, что он каким-то образом узнал, что меня во время этого путешествия "качает" его альбом 1986 года Graceland, и решил созвониться.
Мы за полчаса успели многое обсудить. Не считая того, что я общался со знаменитым человеком, меня поразила часть беседы на тему, как вообще создаются жемчужины вроде Graceland. Всегда захватывает разговаривать с людьми, которые всю жизнь и душу вкладывают в то, чтобы выжать максимум — без привязки к ремеслу или занятию. Пускай он музыкант, а я спортсмен по части выносливости, у нас общий настрой, необходимый для работы на высшем уровне.
Он поинтересовался, как долго я готовился к своему путешествию, а я засмеялся и ответил: "Ну, полагаю, всю свою жизнь". День за днем я работаю в попытке завершить мой собственный Graceland. Не ради личной славы, но ради многих других по всему миру, кто сможет использовать это как пример, чтобы стремиться к максимуму.
Ясно, что следующий день я начал с того, что врубил в наушниках этот альбом, пританцовывал и орал во все легкие "Graceland, Graceland, Memphis Tennessee, I'm going to Graceland..."
ДЕНЬ 34
«Наколи дров, наноси воды»
Это выражение мы с Дженной не раз повторяли, когда я профессионально занимался триатлоном. Речь о том, что для успеха нужны ежедневная последовательность и постоянство. С той секунды, как я просыпаюсь здесь в палатке, пакуюсь и затем тащу пожитки, это 12 часов нон-стоп-тренировки. Все для того, чтобы затем снова разбить лагерь, устроиться и подготовиться к следующему дню.
Сейчас все подошло к точке, когда успех моего предприятия зависит от того, смогу ли я выдержать несколько следующих недель вот это однообразное ежедневное "наколи дров и наноси воды".
Постоянство — всему голова и ключ к успеху.
Еще один успешный ходовой день. Я на 28 км ближе к своей цели.
ДЕНЬ 33
Паузa
Заметил, как часто по ходу всего этого дела я настолько сильно сфокусирован на продвижении дальше, на то, чтобы не замерзать, выполнять остальные бесконечные задачи и бороться с вызовами, что порой забываю поставить всё на паузу и просто оглянуться вокруг.
Сегодня солнце создало в небе эту невероятную круглую радугу, так что я решил присесть и несколько минут лишь наблюдать ее. Вдох-выдох, все чувства воспринимают именно этот миг и записывают его в память.
Ну да, виноват, — люблю точно так же делать и в повседневной жизни (а кто не любит?). Необязательно быть при этом в каком-то "невероятном" месте, чтобы остановиться и напитаться окружающим миром.
Неважно, где вы сегодня находитесь — попробуйте просто выключиться из рутины на минутку, вдохните полной грудью и будьте благодарны миру за всё.
Очередные ~28 км позади. Вперед, к Южному полюсу.
ДЕНЬ 32
Полярное плато
Сегодня я дошел до важнейшей точки на пути: теперь я официально двигаюсь по полярному плато. Трек я начинал на уровне моря, а сейчас нахожусь на высоте под 2650 метров. Целый месяц тащил наверх эти чертовы сани!
Мне еще около 160 км пилить до Южного полюса, но участок между 88 и 89 градусом южной широты будет относительно плоским - полюс находится на высоте около 2835 м. Поскольку мой путь пролегает через него, после чего я поверну и снова пойду вниз, следующие несколько сотен километров буду топать по плато.
Высота здесь влияет на организм иначе, чем аналогичная высота, скажем, а районе экватора. Говорят, 2700 м в Антарктиде - это все равно что 4300 м в штате Колорадо. Так что да, я постоянно запыханный. Также здесь еще холоднее, чем ранее на пути.
Несмотря на дополнительные вызовы, ищу позитивные моменты... Например, то, что большая часть подъема вгору теперь позади, в зеркале заднего вида, скажем так. Ура!
ДЕНЬ 31
Ледяные слезы радости
Зачем я все это делаю? Ну, помимо очевидной цели стать первым, кто смог такое осуществить, на более глубоком уровне это тяга к самопознанию. Дать разуму больше пространства для соображалки, стать более вдумчивым. Надеюсь больше узнать о самом себе и окружающем мире. Здесь я, как правило, провожу ходовые дни в полной тишине и с абсолютной свободой созерцания.
Сегодня, правда, слегка вдохновился — послушал эпизод подкаста "School of Greatness" Льюиса Хавса. Его гость, поэт IN-Q, словами на одну из моих любимых тема прямо-таки пронял до основания. Эта тема — любовь. Да я буквально заплакал изнутри свои очки и шел с замерзшими слезами.
Чем дольше я тут, тем яснее становится: любовь таки бесконечна, и ключ к жизни — любить так глубоко, насколько способен. Так что пускай слова IN-Q освещают мне путь. И сделайте мне одолжение, выделите 4 минуты на то, чтобы послушать, как он читает стихотворение "85. The Only Reason We're Alive".
Дженна (подруга Колина, – ред.), так что, сходим на свидание по шаффлборду через 52 года?!
Свежее изображение от Европейского космического агентства, где видно толщину озонового слоя над Антарктикой. Голубой цвет — тонкий, розовый — потолще. Судя по всему, О'Брэди сейчас идет там (белый кружок), где довольно жесткая солнечная радиация:
ДЕНЬ 30
Рубимся!
Просто-таки дикие заструги на пути не прекращаются, и это не просто мешает тащить сани. Иногда они застревают или переворачиваются, и мне приходится возвращаться, поднимать их и возвращать на место. Это жесть какая изнурительная работа.
Большой привет моему тренеру Майклу Маккаслу, который предвидел эти сложности на моем пути, разработал специальную программу и подготовил меня к ним. Заставлял поднимать тяжести и отрабатывать неудобные силовые движения, чтобы потом это все не было для меня в диковинку.
Несмотря на непростые наземные условия, я таки прошел сегодня более 27 км. Ощущаю, что вышел на стабильный ритм, и доволен тем, как продвигаюсь.
Самому сложно поверить, что я здесь уже 30 дней.
Завтра новый день. Отряхнуться и повторить.
ДЕНЬ 29
Минимализм
Думаю, вам интересно заглянуть, что у меня на санях. Да ничего особенного. В мешках-непромокашках мои дневные рационы, там вон топливо, запчасти для экипировки, в костюме замотаны мои личные вещи, одежда, аптечка и прочее.
Справа — "арктическая кровать". Самое лучшее изобретение в мире. Спальник с подушкой развернуты и остаются так все время, что экономит мне кучу времени, которое я тратил бы ежедневно на их распаковку/упаковку. Так что после трудного дня я просто могу скользнуть в спальник и убаюкаться.
Еще на фото не видно палатку, горелку и лопатку. Вот, собственно, и все. Я стараюсь быть минималистом и по жизни, но в экспедиции такой подход выведен на новый уровень.
Должен сказать, мне очень спокойно, когда знаю — при мне все, что нужно для выживания в этих условиях. Ничего лишнего. Заметил, что такие упрощения избавляют разум от беспорядка и высвобождают место для креативности.
Сегодня был полноценный ходовой день — 27 км. Все еще сражаюсь с застругами. Уже дошел до финальной запланированной точки перед Южным полюсом. Завтра немного сверну и пойду прямо к нему. Чертовски приятное ощущение!
По состоянию на 15:32 дня 1 декабря О'Брэди прошел около 626 км и сейчас находится на высоте 2361 м над уровнем моря. До Южного полюса ему идти еще 290 км, а до финиша экспедиции — около 870 км.
Сейчас он здесь:
Конкурент Колина по аналогичной экспедиции, 49-летний Льюис Радд, прошел уже 573 км. До Южного полюса ему еще 335 км.
Сейчас в тех краях около –35°C, которые при тамошних ветрах ощущаются примерно на –50°С.
ДЕНЬ 28
В норме!
Прыгаю от радости после того, как влупил сегодня 31 км, чтобы нагнать потерянное вчера из-за простоя. Хотя было непросто — все та же белизна вокруг (см. фото) и огромные заструги. Несколько раз крепко свалился, не видя, куда ступаю, но все равно умудрился накрутить неплохой километраж и пройти в гору.
Полагаю, небольшой дополнительный отдых вчера пошел на пользу. Хотя, знаете, я удивлен, что смог подпрыгнуть в конце ходового дня выше, чем на дюйм: ноги аж гудят от усталости.
Сегодняшний урок был о том, как суметь "перезагрузиться". Вчера я был обескураженный и весь в расстроенных чувствах, но сегодня проснулся как ни в чем ни бывало — открытым для новой возможности. Думаю, таки важно понимать одну штуку: изменить прошлое невозможно, но можно проснуться, перевернуть страницу, и выложиться на полную.
ДЕНЬ 27
Проиграл битву, но не войну
Это выражение моего лица после самого дикого и разочаровывающего дня в этих краях. Проснулся от воя ветра, который трепал палатку так яростно, что, казалось, у меня над ухом грохочет товарный поезд. Уже тогда понял, что будет сложновато. Причем дело было не только в ветре: стояла пурга и все заметало.
В такой день самым разумным, наверное, было бы закрыть полог палатки, закутаться в спальник и дрыхнуть до следующего утра. Однако я здесь соревнуюсь не только с историей. Причина, по которой подобный переход принято называть "невозможным", состоит в том, что самая мизерная ошибка с количеством пропитания, которое может взять с собой человек, может быть фатальной для всего предприятия.
Это означает, что с каждым днем, когда я буду здесь простаивать (и кушать при этом), у меня будет всё более жесткий цейтнот и дефицит пищи на выполнение задачи.
Поэтому я упаковался и ушел в шторм.
Первое время я только и думал о том, что это было ошибочное решение. Не видел вообще ничего вокруг в метели и белизне. Вдобавок ко всему в эти дни я пересекаю жесткие поля с застругами, спотыкась каждые несколько шагов. Нужно ли остановиться?.. Короче, я торговался с собой, наверное, полдня, а то и больше. Прошел час, второй, третий... И вдруг, несмотря на улиточный прогресс, я вошел в круиз-режим. Разум успокоился, тело начало адаптироваться к условиям вовне. Всё, думаю, я сделал это!
Ага, ща. В этот момент я поскользнулся на одной из лыж. Выяснилось, что от нее оторвалась "шкура". Какой удачный момент! Я кое-как разыскал запасную в багаже, но с таким диким ветром и в буране не было никакой возможности прицепить ее к лыже. Так что я тупо остановился. Ничего не оставалось, как сражаться с ветром, чтобы развернуть палатку. И попытаться дожить до завтра, чтобы продолжить борьбу.
Я всегда ищу проблески надежды в таких ситуациях. Но тут понял, что у меня за все 27 дней не было ни минуты вынужденного бездействия. Усталость начинает накапливаться. И потому, если уж пришлось остановиться, лучше по-максимуму использовать это время. Так что я провел остаток дня, отдыхая и ремонтируя снаряжение, чтобы все было готово на завтра и многие тяжелые дни далее.
Это была небольшая неудача, которая лишь усилила мое рвение продвигаться вперед во что бы то ни стало.
ДЕНЬ 26
Они вернулись!
Ага, речь о застругах. Сейчас иду уже по краю 87-го градуса южной широты (каждый градус - 111 км), который в Антарктиде печально известен жуткими застругами: очень сильные ветры спускаются с полярного плато и формируют их из снега. Некоторые сегодня были просто чудовищными, вынуждая меня рубиться на полную, чтобы пройти хоть шаг.
Есть у меня такое ощущение, что следующие четыре-пять дней будет жесть.
А светлая сторона - то, что несмотря на подобные условия, я каким-то образом сумел пройти почти 27 км, что с начала недели - самый длинный путь за ходовой день. Может, я уже просто наловчился справляться с этим всем?
ДЕНЬ 25
Дом
Может, это и не выглядит домом, но залезть в палатку после такого дня, как сегодня, так кайфово. Ветер усилился значительно больше, чем было в прогнозах; меня конкретно потрепало. К сожалению, в этой экспедиции у меня нет времени, чтобы пережидать подобное и простаивать.
Как только я забираюсь в палатку, тут же начинаю "суетиться по дому": развешиваю экипировку, чтобы высушить ее за ночевку, готовлю ужин и грею воду, обрабатываю небольшие ранки и в целом готовлю организм к битве следующего дня. И хотя у меня немного "свободного" времени, никаких компромиссов с количеством часов на сон.
Я с головой залезаю в черный спальник, чтобы отсечь круглосуточный дневной свет и уплыть, мечтая, что я валяюсь в своей кровати, а не на льду. Семь часов сна критически важны для того, чтобы я мог утром встать и проделывать весь свой ежедневный ритуал снова и снова. И снова, и снова...
PS: Новый GPS-трекер с картой, где я нахожусь в настоящий момент, доступен здесь:
ДЕНЬ 24
Хватит ныть
В большинстве случаев у нас в жизни ощущение счастья и спокойствия, как и страданий с печалями, связано не с тем, что это вот прямо происходит с нами, а скорее с тем, как мы сами решаем переживать эти явления и процессы.
Вот представьте, что вы летите на 10-часовом международном рейсе. Можно начать думать о том, как вам некомфортно, какие тут тесные кресла, безвкусная еда, а еще и этот джетлаг. А можно радоваться, что самолет уносит вас в путешествие-приключение в другую страну.
Антарктида жестока и негостеприимна. Большую часть дня здесь мне весьма некомфортно - начиная с первой же секунды, как я выхожу утром из палатки, и температура -25*С тут же кусает за лицо. Тяжеленные сани отягощают и, кажется, я бесконечно борюсь за каждый шаг. В общем, у меня тут нет недостатка в проблемах и вещах, на которые можно ежедневно жаловаться. Иногда - виноват! - я позволяю этим проблемам меня угнетать.
Но сегодня я решил, что буду видеть хорошее, красоту, и буду восхищаться тем захватывающим местом, где сейчас обитаю. Я невероятно благодарен за то, что нахожусь здесь.
В следующий раз, как столкнетесь с невзгодами по жизни, моя рекомендация: найдите светлую сторону события. В этом вся суть.
ДЕНЬ 23
Часть истории
Это флаг знаменитого нью-йоркского Клуба исследователей - сообщества самых известных исследователей, путешественников и ученых с начала XX века, куда входят такие люди как Нил Армстронг и Тедди Рузвельт. Для меня было честью оказаться среди тех, кого пригласили вступит в него пару лет назад - сразу после успеха моего проекта Explorers Grand Slam (задача-челлендж: забраться на высочайшие вершины шести частей света и побывать на полюсах, - ред.).
Флаги нашего сообщества - то, что делает клуб особенным. Перед знаковыми экспедициями любой может подать заявку, чтобы нести с собой один из них. Есть всего 222 флага, и больше допечатывать их не будут. 850 исследователей брали флаги в более чем 1450 экспедиций. Они побывали на всех континентах, были на Луне и под водой, на вершине Эвереста, пересекали океаны и пустыни. У каждого флага - своя уникальная история.
Я был в восторге, когда мне оказали честь нести флаг в моей экспедиции. Потому стяг №109 совершает путешествие вместе со мной. Впервые его несли в 1941 году, и он много где побывал за свою 80-летнюю историю.
Прям испытываю трепет из-за того, что флаг, который я держу на фото, был в руках у многих мужественных людей. Так и представляю, как с огромной гордостью держу его в конце пути через Антарктиду, когда смогу внести и свой небольшой вклад в историю.
ДЕНЬ 22
Покажите им всем!
Здесь я обычно провожу дни, просто слушая тишину, но сегодня утром проснулся в стрёмном настроении. Ощущение, что застрял в "нигде". Кажется, что иду уже очень давно, но при этом еще даже полпути не прошел. Знаю, что различные знаковые моменты, вроде приближения к Южному полюсу или финишной прямой, позднее будут мотивировать меня переключиться на повышенную передачу, но на таком этапе, как сейчас, все довольно жестковато по части психологии.
Чтобы поменять пластинку в голове, решил послушать подкаст. Рич Ролл (ультрамарафонец, специалист по ЗОЖ, автор, радиоведущий, — ред.), спасибо за компанию, приятель. Гостьей в студии у него была Дезире Линден, и то, что она сказала, было как раз тем, что я хотел услышать. Как у профессионального стайера, за 13 лет у нее были разные достижения; ездила на две Олимпиады, например, но никогда не побеждала на марафоне. А в этом году она, наконец, выиграла Бостонский марафон и стала первой с 1985 года американкой, которая смогла это сделать. Я в 1985-м, кстати, родился.
В общем, ее пример стал вдохновением, которого мне не хватает порой, чтобы расстегнуть в палатку и выбраться наружу — навстречу очередному сложному дню. Ее слова звучат как нельзя кстати: "Иногда всё идет как по маслу, и такое чувство, что вот же ж оно — то, ради чего рожден; в иные дни кажется, что пробираешься через ад. Ежедневно я выбираю опцию "выйти и показать всем, чего стою", и постараться при этом быть еще лучше. Так что мой совет: показывайте им всем!"
Каждое утро мне нужно расстегивать уютную палатку, выходить в природу и продолжать "показывать им всем". И потихоньку, день за днем, я доберусь куда нужно. Спасибо, Дези, — сегодня мне это реально помогло.
Напомним, помимо Колина в аналогичную экспедицию почти в то же время отправился еще один бывалый путешественник — 49-летний капитан Льюис Радд, отставной сержант-майор британской армии.
Его продвижение по маршруту, а также ежедневные сообщения, как в режиме аудиопосланий, так и текстом, можно отслеживать здесь. Записи — на английском языке.
Точно так же на карте практически в режиме реального времени можно наблюдать и за прогрессом О'Брэди.
Удачи обоим.
ДЕНЬ 21
Затишье посреди бури
Сегодня был очень напряженный день. Все время дул ветер где-то 50 км/ч с порывами до 65 км/ч и выше. Вроде как было солнечно, но на деле я едва мог ориентироваться из-за снега, который мело во всех направлениях. Несколько раз меня самого чуть не сдуло.
Понятное дело, когда ветер валит прямо в лицо, далеко на пути не продвинешься. Сегодня сражался за каждый дюйм, причем самая жесть была уже в конце дня. Я надеялся на какое-то небольшое затишье, чтобы успеть поставить палатку, но вместо этого ветер, казалось, начал дуть пуще прежнего. Такие моменты крайне опасны; очень сложно поставить палатку, особенно в одиночку.
Было уже поздно, потому особого выбора у меня не оставалось: я начал зарываться в снег так глубоко, как только мог, чтобы попытаться там раскрыть палатку и не дать ей улететь с порывом ветра или поломать дуги.
Сделал фотку как раз перед попыткой все провернуть. Это красное пятно - привязанная к саням палатка, которую треплет ветер. Моменты вроде такого дико напряженные и критичные. Легко поддаться страху и сомнениям. Сейчас работаю над тем, чтобы оставаться спокойным, невзирая на внешние обстоятельства.
В общем, сделал глубокий вдох и таки поставил палатку. Едва-едва. Быстро разбросал всю снарягу внутри. Когда, наконец, выбрался, палатка была каким-то месивом из снега и снаряжения. Весь процесс занял у меня полтора часа, хотя обычно на это уходит не больше 20 минут.
Меня спасло спокойствие ума. Я в норме и безопасности, и теперь еще больше уверен, что могу справиться с такими непростыми моментами.
ДЕНЬ 20
Благодарности
С Днем благодарения, ребята. У меня здесь по этому поводу никакого особенного блюда: всё так же, как и ранее, тяну санки и согреваюсь посреди дня разогретой японской вермишелью. Но все же могу сказать, что постоянно ощущаю ваше тепло и любовь.
В моей семье принято начинать ужин в День благодарения, обходя стол и говоря, за что мы признательны и благодарны. Конкретно в этот день у меня из таких есть три вещи - в порядке возрастания важности.
Первое: чистые носки! С тех пор, как я начал поход, не менял ни одного предмета одежды. Я даже не брал с собой запасного нижнего белья, чтобы сэкономить вес. У меня была пара чистых носков, и я порадовал себя по случаю праздника.
Второе: я благодарен за то, что здоров. Это невероятное счастье - иметь возможность предпринять такую экспедицию. И я благодарен, что организм держится.
Третье. Дженна-Би! Я чрезвычайно признателен миру за любовь всей моей жизни @jennabesaw. Говорят, что "за каждым успешным мужчиной стоит сильная женщина". А я говорю, что эта фраза - вздор. Дженна обычно рядом со мной, а чаще всего - впереди, ведёт. Она множество раз видела меня в самые жуткие моменты, когда я спотыкался и терпел неудачи. Она помогала мне подняться и толкала вперед. Она успокаивает меня, когда я чего-то боюсь, и всегда знает, как вернуть меня в строй. А кроме всего прочего, она пробивная бизнесвумен. У такого проекта, как эта экспедиция, за кулисами много шестеренок. Мне-то вообще просто: нужно лишь каждый день топать себе по прямой линии. Она же жонглирует всеми бизнес-моментами этого предприятия с невероятной грацией.
Я люблю тебя.
Фото: NY Times
Tак давайте же в этот День благодарения выпьем за всех Дженн-Би во всем мире, за сильных и успешных женщин, которые делают этот мир намного круче.
ДЕНЬ 19
Нетронутая красота.
Сегодня во время перерыва упустил пустой пластиковый пакет, который ветер тут же подхватил и унес прочь. Воспитанный с этикой "не оставляй следов, когда в природе", я инстинктивно сбросил упряжь и побежал за ним по глубокому снегу. Где-то через 100 метров, наконец, настиг пакет, нырнул в снег и схватил его. Нет ничего круче ощущения великолепной нетронутости этого места, и мне разбило бы сердце понимание, что я загрязнил его даже вот так, чуть-чуть.
Но затем произошло кое-что действительно интересное. Я оглянулся на сани и мгновенно запаниковал. Как моряк, выброшенный за борт, глядя на сани с расстояния 100 метров, я понял, что с тех пор, как иду здесь, я еще никогда не был так далеко от своего "спасательного плота". Никогда не отхожу от них дальше, чем на длину веревки от упряжи.
Понятно, что страхи эти совершенно иррациональны — ничего такого в том, чтобы отойти чуть дальше, нет, но в перспективе всё выглядело пугающе. Сани стали уже как бы продолжением меня, пускай и весьма тяжелым. На них всё, что мне нужно для выживания здесь.
Похоже, без всяких милых вещей на сотни километров вокруг я проникся глубокой привязанностью к неодушевленному объекту.
O'Брэди показал, сколько уже прошел и где находится среди льдов и снега сейчас:
ДЕНЬ 18
Спокойствие разума
В рамках 10-дневного курса Випассаны (вид динамической медитации в буддизме, - ред.), который я посетил, инструктор часто говорил: "Начните со спокойного и умиротворенного разума". Сейчас это моя мантра в начале каждого ходового дня.
Здесь столько всего, чтобы испереживаться, бояться или разочароваться! Вот прямо сейчас под ногами - безумно глубокий снег; везде, куда ни глянь. Но вместо того, чтобы позволить этому этому захлестнуть меня, я успокаиваюсь, впрягаюсь в упряжь и начинаю день сосредоточенным на процессе, а не результате.
А теперь представьте, что это вы на фотке. Вот вы подходите к ремням, набрасываете их на себя, надеваете лыжи, хватаете палки и, ощущая немаленький вес позади, отправляетесь в белую тьму.
Как думаете, куда разум заведет ваши мысли в течение следующих 12 часов?..
ДЕНЬ 17
Я дошел до второй запланированной точки на треке!
Безумно рад был увидеть что-то искусственное после недель созерцания пустой белизны. Сегодня я добрался до Угла Тиэльса (горы Тиэльса, см. фото ниже; часть Трансантарктических гор, — ред.). Здесь логистические операторы Антарктики хранят крупный запас топлива. Забавно, что я совершенно случайно уже бывал тут ранее, когда мой рейс с Южного полюса в 2016 году сел для дозаправки.
Сегодня там никого не было, но было крайне интересно увидеть на пути хоть что-то, что отличается от привычного зрелища. Эта машина всегда здесь стоит — на ней очищают ВПП.
Сегодня была хорошая погода, но сложные наземные условия: снова рыхлый и глубокий снег. Он второй день подряд замедлял мне темп, так что я еле плелся.
Но как же классно было слушать "Грейсленд" Пола Саймона (американский фолк-поп-рок, - ред.)! Так много приятных воспоминаний из детства, когда я мальцом танцевал с родителями под эту музыку. Сегодня я шесть раз прогнал альбом по кругу. Запросто один из лучших релизов всех времен. Сделайте мне одолжение, даже вы, ребята из юного поколения, — послушайте его завтра. Я серьезно. Это гениальная штука. Такие мелочи заставляют меня пританцовывать и улыбаться на пути по замерзшему континенту. Вперед!
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ДЕНЬ 16
Я справился!
Вот вам селфачок с замороженной маской в конце самого сложного дня экспедиции. Утром вышел из палатки и обнаружил, что сани полностью погребены под снегом от пурги, которая продолжалась всю ночь. Кое-как под сильнейшим ветром удалось собрать пожитки и не дать палатке улететь, что само по себе нетривиальная задача.
А затем восемь часов меня меня на скорости 50 км/ч избивал встречный ветер. Только в конце дня он немного поутих. Хуже всего то, что ветер наделал снежных переметов, тащить через которые сани было жесть как непросто. В какой-то момент я едва мог видеть носки лыж перед собой, насколько все заметало.
Несколько раз уже думал останавиться, поставить палатку и забить сегодня на всё это дело. Был чертовски измучен, а ощущение одиночества просто-таки толкало сдаться. Но потом вспомнил, как сильно вы, люди, меня поддерживаете, перевел дыхание и сосредоточился на постоянном продвижении вперед - шаг за шагом. И в итоге таки сумел закончить полный ходовой день.
Tеперь, из относительного тепла палатки, я понимаю, что такие дни - это как раз те моменты, когда ты растешь, и выстраивается уверенность в своих силах для еще более сложных дней впереди.
Сегодня, возможно, я прошел не так уж и далеко, но психологически это был самый сложный день.
ДЕНЬ 15
Жесточайший встречный ветер. Ничто не сравнится с тем, когда на улице –27*С, а тебе весь день в лицо дует 50 км/ч. Аж кости ломит. Ощущение, что все –80*С.
В общем, излишне говорить, что у меня тут сегодня был просто какой-то праздник страданий. Но при этом я все равно управился и прошел полный день.
Этот снимок наилучшим образом отображает финал подобных дней: я укрепляю палатку последней лопатой снега, чтобы ее не унесло, и делаю это с пониманием, что сейчас — вот уже совсем скоро, заберусь внутрь к теплому примусу и ужину, чтобы хоть немного отгородиться от стихии вокруг.
Что там из других, гораздо более важных и клевых новостей? Сегодня вот @jennabesaw принесла домой щенка, чтобы было с кем понежиться, пока я далеко. Круто! Жалко, не смогу увидеть его, пока не вернусь: спутниковый интернет не позволяет мне смотреть Instagram-сториз. Так что, пока я здесь брожу, Джексон "Джек", похоже, будет занимать немалую часть ее инстаграма. Скорей бы уже увидеться с новым членом семьи.
ДЕНЬ 14
Дошел до первой запланированной точки на треке!
Вам может показаться, что ничего особенного, но улыбка на моем лице говорит сама за себя. Дошел сюда и поменял курс на 30 градусов на запад — на снимке палками показываю направление.
Никто ранее не делал полностью эту траверсу, но у меня были точки на треке от предшественников, которые проходили отдельные отрезки этого пути, а также спутниковые снимки. Это помогло избежать некоторых крупных трещин поверхности.
Когда меня только высадили с самолета, первая точка на пути казалась невероятно далекой, более 320 км. А утром я сюда дошел! Да, это просто точка с координатами долготы и широты, не то чтобы тут было на что посмотреть, но я заорал от радости и затем планово скорректировал курс.
Также, как видите, сегодня я шел только в легкой флиске: было безветренно и тепло, –20*С. Поскольку приходится тащить под 140 кг и нужно любой ценой избегать пота, я разделся до первого слоя одежды. Крылатое высказывание путешественников здесь звучит так: "Вспотеешь — умрешь!" В ту секунду, когда ты остановишься, пот примерзнет к твоему телу — заработаешь гипотермию.
Так что я тут не упревал сегодня. Просто шел на лыжах почти в исподнем.
ДЕНЬ 13
Добро пожаловать на мою кухню
Меня часто спрашивают, чем я здесь питаюсь. Ну, грубо говоря, это День сурка: я буквально каждый день ем одно и то же и в одной и той же последовательности. Вот снимок из тамбура палатки от @hilleberg_the_tentmaker, где я готовлю. То есть, кипячу воду. Сейчас расскажу о предметах - сверху вниз.
Начинаю я свой день со специальной смеси овсяной муки с маслом (жиры) и белковым порошком. Далее, в пакетике с застежкой, - ключ к моему успеху: специально разработанные @standardprocess батончики Colin Bars, которые дают мне 4000 калорий в день. Я их ем, пока тащу сани. Откусываю примерно по 500 калорий каждые полтора часа, когда останавливаюсь на пятиминутный "перекур".
Чтобы создать этот батончик, я сотрудничал с ведущими медиками и диетологами из компании Standard Process. "Оттачивая" формулу и точные количества ингредиентов, мы сделали множество анализов крови. Это на 100% усваиваемая органическая еда. Там кокосовое масло, орехи и семена, а также дополнительные пищевые добавки для оптимизации всех нужных мне фитонутриентов.
Реально, это волшебная штука. Уверен, она станет ключом к успеху. На фото видно, что у меня также есть рамен (японский "фастфуд" с пшеничной лапшой, обладающий большой энергетической ценностью и хорошим вкусом, - ред.) для перекуса в середине дня, и немного соли.
В чашке - две порции протеина Standard Process Veg-E Complete Pro. Это первое, что я кушаю, когда залезаю в палатку после долгого дня. Затем наступает черед четырех чашек куриного супа с лапши - для души, и, наконец, супа-сублимата от @alpineaire. У меня с собой четыре аромата, но любимый - Black Bart Chili.
Грубо говоря, ежедневно принимаю примерно 7000 калорий. Это моя заправка. Еда составляет большую часть веса саней, но с каждым днем, как я подкрепляюсь, они становятся немного легче - и я могу проходить чуть больше. И так снова и снова. Просыпаешься - и делаешь все то же самое, что делал накануне.
Чтобы узнать подробнее о моем питании, почитайте статью в @outsidemagazine.
ДЕНЬ 12
Белизна
Представьте, что просыпаетесь дома. Позавтракав, усаживаетесь в полумраке за стол и неотрывно смотрите на компас следующие 12 часов. Попробуй это завтра, если хотите понять, как у меня прошел день. В своем выступлении на TEDx я описал Антарктику как "белым бело", куда только ни глянь, словно ты находишься внутри теннисного шарика.
Однако сегодня всё было даже более жестко. Когда встает солнце, это место запредельно расширяется. Невообразимо. Сегодня я вообще ничего не видел и был вынужден смотреть только на компас и идти очень аккуратно, чтобы не упасть. С застругами это очень сложно. Стоит ли говорить, что несколько раз я таки крепко навернулся? Однако ближе к концу дня тело двигалось уже едва ли не интуитивно.
Еще один тяжелый и холодный день в прошлом.
Выступление Колина на TEDx:
ДЕНЬ 11
Борода-сосулька
Сегодня был тот еще дубак. Направление ветра поменялось - он дул прямо в лицо. Ну, по крайней мере, я смог отрастить эту крутую "бороду".
Растительностью на лице похвастать не могу, не говоря уже о полноценной бороде, но, знаете, я весьма хорош в отращивании таких "бород"! В этих условиях она формируется почти каждые 15 минут. Сегодня, наверное, отломал уже штук двадцать от маски - такого же размер или даже больше.
Настроение меняется туда-сюда в течение всего дня. Когда было совсем худо и я замерзал, решил "станцевать так, словно никто не смотрит". Ну да, окей, никто и не смотрел, но это занятие таки подняло мне настроение. Спасибо Blind Pilot за их "We are the Tide" как раз тогда, когда мне это было нужно.
ДЕНЬ 10
Заструги
Это слово лучше других описывает последние несколько дней пути. Вопреки распространенному мнению, Антарктида совсем не плоская. Южный полюс находится на высоте более 2740 м. Я начал трек на уровне моря на шельфовом леднике Фильхнера, поэтому сейчас ежедневно поднимаюсь вверх.
Но основная головная боль - это заструги. Фото дает представление о том, с чем я сражаюсь каждый день. Я не просто тащу 140 кг саней, а перетягиваю их через тысячи этих "лежачих полицейских", которые создали сильнейшие ветры Антарктиды. Иногда это жесть как расстраивает, мягко говоря.
А хорошая новость в том, что это уже 10-й день пути! Я как-то сказал @jennabesaw перед началом пути, что "не могу дождаться, когда наступит 10-й день". Первые десять дней были полны взлетов и падений, ошибок и волшебных моментов. Для акклиматизации и адаптации к длительной экспедиции требуется некоторое время, но зато сейчас с каждым днем я чувствую, что вхожу в ритм. Самое главное, что мой разум успокаивается и я постепенно становлюсь одним целым с окружающей средой.
Колин и Дженна:
ДЕНЬ 9
The New York Times
Сегодня это фото вышло в номере газеты с великолепной статьей "Человек против природы и человека" о моем путешествии и аналогичной экспедиции Лу Радда.
Безмерно уважаю и симпатизирую всем, кто устанавливает смелые цели и работает над их достижением. Желаю Лу безопасного и успешного путешествия.
ДЕНЬ 8
Фото не новое, это снимок за 10 января 2016 года на Южном Полюсе
Антарктические фейерверки. Сегодня была самая гнусная погода за всю экспедицию. Ничто не сравнится с тем, когда весь день тебе в лицо валит 30-50 км/ч встречного ветра на -20*С. Но вот не без позитива: преимущество такого колотуна в том, что можно устраивать фейерверки.
На фото я брал кипяток из приготовленного на ужин и подбросил его в воздух. Кипящая вода мгновенно превращается в лед! Это вам даст примерное понимание того, каково здесь быть весь день на ветру. Это брутально, и будет еще холоднее с приближением к Южному полюсу.
Тем не менее, еще один день позади.
ДЕНЬ 7
Только я и моя тень
Провел еще один день, вглядываясь в компас посреди белого цвета вокруг. По крайней мере, компанию мне составляет мой желтый приятель. Когда погода настолько плохая, мне буквально весь день приходится всматриваться в компас, висящий на груди, и удерживать его стрелку в правильном направлении.
Звучит глупо, но попробуйте закрыть глаза и идти по прямой. Это почти невозможно. Без компаса я бы в основном так и блуждал, словно с закрытыми глазами. Белым было во всех направлениях.
Хорошие деньки на замерзшем континенте...