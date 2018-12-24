

ДЕНЬ 27



Проиграл битву, но не войну







Это выражение моего лица после самого дикого и разочаровывающего дня в этих краях. Проснулся от воя ветра, который трепал палатку так яростно, что, казалось, у меня над ухом грохочет товарный поезд. Уже тогда понял, что будет сложновато. Причем дело было не только в ветре: стояла пурга и все заметало.



В такой день самым разумным, наверное, было бы закрыть полог палатки, закутаться в спальник и дрыхнуть до следующего утра. Однако я здесь соревнуюсь не только с историей. Причина, по которой подобный переход принято называть "невозможным", состоит в том, что самая мизерная ошибка с количеством пропитания, которое может взять с собой человек, может быть фатальной для всего предприятия.



Это означает, что с каждым днем, когда я буду здесь простаивать (и кушать при этом), у меня будет всё более жесткий цейтнот и дефицит пищи на выполнение задачи.



Поэтому я упаковался и ушел в шторм.



Первое время я только и думал о том, что это было ошибочное решение. Не видел вообще ничего вокруг в метели и белизне. Вдобавок ко всему в эти дни я пересекаю жесткие поля с застругами, спотыкась каждые несколько шагов. Нужно ли остановиться?.. Короче, я торговался с собой, наверное, полдня, а то и больше. Прошел час, второй, третий... И вдруг, несмотря на улиточный прогресс, я вошел в круиз-режим. Разум успокоился, тело начало адаптироваться к условиям вовне. Всё, думаю, я сделал это!



Ага, ща. В этот момент я поскользнулся на одной из лыж. Выяснилось, что от нее оторвалась "шкура". Какой удачный момент! Я кое-как разыскал запасную в багаже, но с таким диким ветром и в буране не было никакой возможности прицепить ее к лыже. Так что я тупо остановился. Ничего не оставалось, как сражаться с ветром, чтобы развернуть палатку. И попытаться дожить до завтра, чтобы продолжить борьбу.



Я всегда ищу проблески надежды в таких ситуациях. Но тут понял, что у меня за все 27 дней не было ни минуты вынужденного бездействия. Усталость начинает накапливаться. И потому, если уж пришлось остановиться, лучше по-максимуму использовать это время. Так что я провел остаток дня, отдыхая и ремонтируя снаряжение, чтобы все было готово на завтра и многие тяжелые дни далее.



Это была небольшая неудача, которая лишь усилила мое рвение продвигаться вперед во что бы то ни стало.