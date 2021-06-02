У берегов Шри-Ланки после 12 дней пожара затонуло судно с 25 тоннами химикатов

У главного порта Шри-Ланки затонул пострадавший от затяжного пожара контейнеровоз MV X-Press Pearl с 25 тоннами химикатов. Об этом сообщает Reuters.

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Судно затопило через день после того, как удалось потушить пожар, который горел в течение 12 дней.

Его пытались отбуксировать в глубокое море, чтобы избежать прибрежного загрязнения. Когда контейнеровоз начали выводить в море, его часть опустилась на дно на глубине 22 метра. Из-за этого буксировку судна остановили.

Судно перевозило 1486 контейнеров, в том числе 25 тонн азотной кислоты и других химикатов, которые были загружены в индийском порту Хазира.

В качестве меры предосторожности власти наложили запрет на рыбную ловлю примерно на 80 км побережья.

Правительство Шри-Ланки уже заявило о гибели большого количества морских обитателей, а также о "колоссальном загрязнении" воды и пляжей.

Пожар возник 20 мая, когда судно стояло на якоре примерно в 18 км к северо-западу от Коломбо, ожидая входа в порт.

25 мая 2021-го на судне произошел взрыв, два человека получили травмы. Спасатели эвакуировали весь экипаж с горящего контейнеровоза. Полиция начала расследование.

1 июня суд в Коломбо запретил выезд из страны капитану, инженеру и его помощнику. Также правительство заявило, что подаст иск против владельцев судна, чтобы потребовать компенсацию.

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Оксана Житнюк

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