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В этот раз в живых остались почти все киты, спасательные работы продолжались до рассвета

Вчера на Шри-Ланке произошло массовое выбрасывание китов на берег – спасатели насчитали около 120 особей, еще двое были найдены уже мертвыми. Силами военно-морского флота при помощи волонтеров китов удалось вернуть обратно в их среду обитания, сообщает The Guardian.

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Спасательные работы продолжались всю ночь – прибой постоянно выносил китов обратно к берегу. Завершить операцию по спасению млекопитающих получилось только когда прибыла подмога в виде сотрудников местного управления по защите морской среды.

Ученые до сих пор не смогли найти точную причину, почему киты выбрасываются на мель. Среди возможных называют шумовое (шумы, производимые техникой и человеком – ред.) загрязнение океана, охота на кальмаров и рыбу, а также спасение от хищников.

Обычно киты, оказавшись на берегу, быстро погибают от обезвоживания или разрушения тела под тяжестью собственного веса.

Смотрите также: Что происходит с останками кита на дне океана: видео

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Теги: кит, видео, Шри-Ланка
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