Что происходит с останками кита на дне океана: видео

Ученые из американского заповедника Монтерей-Бей совершили погружение на судне Nautilus у побережья Центральной Калифорнии и обнаружили на дне океана пятиметровый скелет усатого кита. Видео погружения было опубликовано на YouTube-канале EVNautilus.

Исследователи подсчитали, что животное умерло около четырех месяцев назад.

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Среди его останков плавали десяток осьминогов, бурая рыба-падальщик жевала подкожный жир, а черви сгрызали жир с костей. Ученые изучили скелет, а также образцы растений и животных, которые поселились внутри него.

По данным ученых, мертвый кит способен давать пищу глубоководным животным на протяжении десятилетий.

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