Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

По данным ученых, мертвый кит способен давать пищу глубоководным животным на протяжении десятилетий

Ученые из американского заповедника Монтерей-Бей совершили погружение на судне Nautilus у побережья Центральной Калифорнии и обнаружили на дне океана пятиметровый скелет усатого кита. Видео погружения было опубликовано на YouTube-канале EVNautilus.

Исследователи подсчитали, что животное умерло около четырех месяцев назад. 

Смотрите также: Охота китов с помощью пузырьковой сети: удивительное видео

Среди его останков плавали десяток осьминогов, бурая рыба-падальщик жевала подкожный жир, а черви сгрызали жир с костей. Ученые изучили скелет, а также образцы растений и животных, которые поселились внутри него. 

По данным ученых, мертвый кит способен давать пищу глубоководным животным на протяжении десятилетий.

Смотрите также: Смоделированы последствия ядерной войны между НАТО и РФ: видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: кит, наука, ученые, останки
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Торнадо в Далласе: 100 000 человек остались без света - видео
Торнадо в Далласе: 100 000 человек остались без света - видео
Что происходит с останками кита на дне океана: видео
Что происходит с останками кита на дне океана: видео
В США взорвали два подъемных крана: замедленное видео разрушения
В США взорвали два подъемных крана: замедленное видео разрушения
ТЭК Цены на газ для промышленности вырастут почти на 20%
Ахметов и Жеваго — поддерживают. Кому еще станет лучше от железнодорожной реформы?
Транспорт Ахметов и Жеваго — поддерживают. Кому еще станет лучше от железнодорожной реформы?
Могут ли аграрии рассчитывать на миллиардные субсидии в 2020 году
Мнение Могут ли аграрии рассчитывать на миллиардные субсидии в 2020 году
Популярное
фото/видео
Торнадо в Далласе: 100 000 человек остались без света - видео
Торнадо в Далласе: 100 000 человек остались без света - видео
Что происходит с останками кита на дне океана: видео
Что происходит с останками кита на дне океана: видео 13:50
В США взорвали два подъемных крана: замедленное видео разрушения
В США взорвали два подъемных крана: замедленное видео разрушения 12:56
Американские войска уходят из Сирии и перебираются в Ирак: фото
Американские войска уходят из Сирии и перебираются в Ирак: фото 12:43
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 