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У берегов Шри-Ланки горит контейнеровоз с химикатами, экипаж пришлось эвакуировать: видео видео

25.05.2021, 22:01
Видео: Sri Lanka Air Force
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Сегодня, 25 мая, спасатели эвакуировали весь экипаж с горящего у берегов Шри-Ланки контейнеровоза MV X-Press Pearl, поскольку пожар на борту усилился. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя ВМС Шри-Ланки Индика Де Силва.

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Как отмечается, на судне произошел взрыв, два человека получили травмы, экипаж пришлось эвакуировать.

По заявлению официальных лиц, контейнеровоз MV X-Press Pearl, который ходит под флагом Сингапура и перевозит косметику и химикаты, включая 25 тонн азотной кислоты, вышел из порта Хазира в Индии 15 мая и направлялся в Сингапур через Коломбо.

21 мая судно стояло на якоре у Коломбо, когда загорелся один из контейнеров.

Для борьбы с пожаром привлекли ВВС Шри-Ланки, военный вертолет использовал огнетушащий порошок. Однако это не помогло и пожар продолжает усиливаться.

Власти Шри-Ланки заявили, что судно обследовали эксперты из Нидерландов и Бельгии, а Индия пообещала прислать суда и самолет для тушения пожара.

Читайте также: В США сошел с рельсов и вспыхнул состав с селитрой, проведена эвакуация – видео с дрона

Наталия Медведева
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Шри-Ланка пожар контейнеровоз
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