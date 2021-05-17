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В США сошел с рельсов и вспыхнул состав с селитрой, проведена эвакуация – видео с дрона видео

17.05.2021, 09:14
Скриншот из видеозаписи
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16 мая примерно в 21:20 вечера по киевскому времени в городской черте американского городка Сибли, штат Айова, из-за обрушения моста сошел с рельсов и загорелся грузовой поезд с химикатами. В радиусе ~7 км от места аварии эвакуировали население, передает местный ресурс Siouxland News.

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На кадрах, которые первым снял с дрона местный житель, видно, как горят цистерны состава.

В 47 вагонах поезда компании Union Pacific везли, среди прочего, удобрения и взрывоопасную аммиачную селитру. Однако, по данным экстренных служб, горело дизтопливо.

О пострадавших не сообщается.

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Видео: Nathan Minten, CBS 17

Евгений Пилипенко
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пожар поезд крушение дизтопливо удобрения селитра Айова Сибли
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