16 мая примерно в 21:20 вечера по киевскому времени в городской черте американского городка Сибли, штат Айова, из-за обрушения моста сошел с рельсов и загорелся грузовой поезд с химикатами. В радиусе ~7 км от места аварии эвакуировали население, передает местный ресурс Siouxland News.
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На кадрах, которые первым снял с дрона местный житель, видно, как горят цистерны состава.
В 47 вагонах поезда компании Union Pacific везли, среди прочего, удобрения и взрывоопасную аммиачную селитру. Однако, по данным экстренных служб, горело дизтопливо.
О пострадавших не сообщается.
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Видео: Nathan Minten, CBS 17
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