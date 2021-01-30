Одесский 7 канал опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлены кадры крушения сухогруза Arvin, затонувшего у берегов Турции 17 января.

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Кадры сняты с командного мостика. На них видно, что носовая часть судна с грохотом надламывается после столкновения с крупной волной.

Затем слышна ненормативная лексика, звучит приказ "гидрокостюмы", кто-то говорит "тонем". Также слышно фразу, видимо, капитана корабля: "Mayday, Mayday (сигнал бедствия, – ред.)! Мое судно переломлено! Мое судно! Mayday! Arvin! Arvin!".

После этого звучит нецензурная брань, призывы уходить. В течение минуты кто-то из команды забрал камеру и, видимо, начал покидать судно.

17 января в Черном море у берегов турецкой провинции Айдын потерпел крушение и затонул сухогруз Arvin. Судно шло под флагом Палау и принадлежало украинской компании.

Турецкая береговая охрана спасла шестерых моряков – пять украинцев и одного россиянина.

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Марк Сировой

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