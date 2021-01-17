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В Черном море у берегов Турции затонул сухогруз с экипажем из Украины

17.01.2021, 15:30
В Черном море у берегов Турции затонул сухогруз с экипажем из Украины - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
обновлено

Возле побережья Турции в районе Инкуму провинции Бартын затонуло российское сухогрузное судно ARVIN: на борту было 13 членов экипажа – спасти удалось пока только шестерых, еще были найдены тела четырех погибших, передает NTV.

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Сейчас поисково-спасательная операция продолжается, но ее сильно затрудняют плохие погодные условия, говорится в сообщении.

По последним данным, несмотря на то, что судно шло под флагом РФ, его оператором была украинская компания Tesoro Marine, а экипаж состоял из украинских моряков.

ОБНОВЛЕНО В 16:15. Губернатор провинции Бартын заявил, что по уточненной информации сухогруз шел не под флагом России, а под флагом Палау. Он перевозил грузы из Грузии в Болгарию, но из-за плохой погоды изменил курс и пытался укрыться в порту Бартына, сообщает Анадолу. По сообщению представителя МИД Олега Николенко в Twitter, на борту судна было 10 украинцев и 2 иностранца. 

  • 28 декабря 2020 года у берегов Новой Земли обледенело и затонуло российское судно "Онега": на борту были 19 человек.

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Дарья Мостовая
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