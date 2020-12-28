Около Новой Земли обледенело и затонуло российское судно "Онега": на борту были 19 человек

Российское судно "Онега" затонуло в акватории Баренцева моря неподалеку от архипелага Новая Земля в Архангельской области РФ. Об этом пишет местное отделение Интерфакса со ссылкой на данные пресс-службы МЧС РФ.

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Причина кораблекрушения, сообщение о ЧП на котором пришло в 06:30 утра по киевскому времени, – обледенение.

Как уточнили в МЧС РФ, это было рыболовецкое судно МК-0331 (порт приписки Мурманск) с 19 членами экипажа. Двое спасены – они были в гидрокостюмах, поиски остальных проводятся судном "Войково".

Через 3–6 ч к месту крушения смогут подойти еще три судна.

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Евгений Пилипенко

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