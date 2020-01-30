Раскрыта тайна "Котопакси": судно нашли в Бермудском треугольнике

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Тела 32 пассажиров так и не нашли, когда сухогруз исчез 95 лет назад

Команда подводных исследователей и морских археологов обнаружила на дне в Бермудском треугольнике обломки затонувшего почти 100 лет назад пассажирского судна "Котопакси", чье исчезновение было окутано тайной. Об этом сообщает Fox News.

В конце ноября 1925 года пароход с грузом угля вышел из Чарльстона в направлении Кубы под командованием капитана В. Дж. Мейера, но так и не достиг пункта назначения. 

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Американский морской биолог Майкл Барнетт вместе с британским историком Гаем Уолтерсом нашли в судовых записях архивов Лондона записи о том, из какой примерно географической точки "Котопакси" отправил беспроводные сигналы бедствия 1 декабря 1925-го. Сообщалось, что сухогруз лег на бок и набрал воды во время тропического шторма.

После анализа данных обломки найдены примерно в 35 морских милях от побережья Сент-Огастин, штат Флорида.

Нажмите, чтобы увеличить и рассмотреть (фото - Science Channel):

Справка. Бермудским треугольником принято называть район между Майами, Бермудскими островами и Сан-Хуаном (Пуэрто-Рико) в Саргассовом море, которое входит в Атлантический океан, где якобы происходят таинственные исчезновения морских и воздушных судов и другие аномальные явления. Акватория там сложная для навигации из-за отмелей, циклонов и штормов.

  • Власти США обвинили в сокрытии информации о столкновении частной субмарины с корпусом затонувшего "Титаника".
  • Летом 2019-го проба воды у затонувшей на глубине 1658 м советской атомной подлодки "Комсомолец" показала превышение обычного уровня радиации в чистой морской воде в 100 000 раз.
  • В октябре 2019-го на учениях ядерных сил РФ на подлодке К-44 произошел сбой ракеты.

Видео: Top Channel Albania by Science Channel

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Теги: история, наука, открытие, кораблекрушение, Бермудский треугольник
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