Раскрыта тайна "Котопакси": судно нашли в Бермудском треугольнике

Команда подводных исследователей и морских археологов обнаружила на дне в Бермудском треугольнике обломки затонувшего почти 100 лет назад пассажирского судна "Котопакси", чье исчезновение было окутано тайной. Об этом сообщает Fox News.
В конце ноября 1925 года пароход с грузом угля вышел из Чарльстона в направлении Кубы под командованием капитана В. Дж. Мейера, но так и не достиг пункта назначения.
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Американский морской биолог Майкл Барнетт вместе с британским историком Гаем Уолтерсом нашли в судовых записях архивов Лондона записи о том, из какой примерно географической точки "Котопакси" отправил беспроводные сигналы бедствия 1 декабря 1925-го. Сообщалось, что сухогруз лег на бок и набрал воды во время тропического шторма.
После анализа данных обломки найдены примерно в 35 морских милях от побережья Сент-Огастин, штат Флорида.
Нажмите, чтобы увеличить и рассмотреть (фото - Science Channel):
Справка. Бермудским треугольником принято называть район между Майами, Бермудскими островами и Сан-Хуаном (Пуэрто-Рико) в Саргассовом море, которое входит в Атлантический океан, где якобы происходят таинственные исчезновения морских и воздушных судов и другие аномальные явления. Акватория там сложная для навигации из-за отмелей, циклонов и штормов.
Видео: Top Channel Albania by Science Channel
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