В глубоководном аппарате ВМФ РФ погибли 14 российских моряков

Иллюстративное фото: structure.mil.ru

14 моряков-подводников Военно-морского флота России погибли во время пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ.

Согласно сообщению, происшествие произошло 1 июля в российских территориальных водах в Мурманской области. На научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана, возник пожар.

Моряки погибли в результате отравления продуктами горения.

Исследования проводились в интересах Военно-морского флота РФ, сообщили в Минобороны.

В США 30 июня частный самолет Beechcraft BE-350 King Air при взлете врезался в ангар, в результате погибли все находившиеся на его борту десять человек.