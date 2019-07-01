В США самолет врезался в ангар: на борту никто не выжил - видео

В США 30 июня частный самолет Beechcraft BE-350 King Air при взлете врезался в ангар, в результате погибли все находившиеся на его борту десять человек. Об этом сообщает CNN.

Авиакатастрофа произошла в аэропорту города Эддисон штата Техас.

Легкий двухмоторный самолет должен был совершить рейс в Сент-Питерсберг, штат Флорида.

Однако при взлете он врезался в здание ангара и загорелся. Спасатели находились в 200 метрах от аварии, поэтому пожар быстро смогли ликвидировать.

25 июня 2019 года в Ницце пассажирский самолет врезался в здание аэропорта.