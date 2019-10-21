На учениях ядерных сил РФ на подлодке К-44 произошел сбой ракеты

Фото: twitter.com/RussianSubmarin

17 октября во время военных учений российской армии Гром-2019 произошел сбой при запуске с подводной лодки межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом со ссылкой на источники пишет пропагандистский ресурс РФ Ведомости.

Как рассказали собеседники издания, атомная субмарина К-44 Рязань смогла осуществить один пуск ракет из двух запланированных: вторая ракета Р-29Р не вышла из пусковой установки. По мнению источников, сбой произошел, вероятно, из-за "отказа некоторых систем", через которые проходит команда о пуске.

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Р-29Р входит в состав комплекса, который еще в советское время устанавливался на подлодках проекта "Кальмар". "Рязань" - последняя субмарина этого типа на службе: все ее предшественники либо утилизированы, либо ожидают утилизации. Р-29Р находятся на вооружении более 40 лет.

На учениях Гром-2019 россияне запускали ракеты такого класса с земли, с подлодок и с воздуха. Учениями руководил президент страны-оккупанта Владимир Путин.

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