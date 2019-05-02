США испытали межконтинентальную баллистическую ракету: видео

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Командование подчеркнуло, что тест не является ответом или реакцией на события в мире или региональную напряженность

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США испытали межконтинентальную стратегическую баллистическую ракету (МБР) Minuteman III. Об этом сообщает Командование глобальных ударов ВВС США.

"Испытание показывает, что ядерное сдерживание США - современное, надежное, гибкое, готовое и соответствующим образом приспособленное для сдерживания угроз XXI века и для успокоения наших союзников", - сказано в сообщении.

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Командование подчеркнуло, что тест - не ответом или реакция на события в мире или региональную напряженность, а проверка точности и надежности систем. Пуск предоставил "ценные сведения для обеспечения безопасного и эффективного ядерного сдерживания".

Пуск произвели с авиабазы Вандерберг в Калифорнии. Учебная головная часть ракеты пролетела около 6750 км и поразила цель в Тихом океане.

Minuteman III - американская межконтинентальная баллистическая ракета семейства Минитмен. Стоит на вооружении ВВС США с 1970 года и является единственной МБР шахтного базирования на вооружении США по состоянию на 2013 год.

Фото: www.af.mil

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Теги: Minuteman III, фото, видео, ракета, баллистическая ракета
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