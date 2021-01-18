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"Затонул за пять минут". Украинские моряки рассказали о кораблекрушении сухогруза Arvin

18.01.2021, 08:50
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Сухогруз Arvin затонул в Черном море у берегов Турции за пять минут. Об этом рассказали спасенные украинские моряки, работавшие на судне, передает корреспондент Укринформа из Турции.

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Они рассказали, что из-за плохой погоды стали на якорь и ожидали волн высотой 3,5-4 метра. Однако с 11:00-11:30 ветер начал набирать силу, волны достигали шести метров, передает слова моряков агентство.

"На корабле услышали хруст, тогда же был объявлен сигнал тревоги. Сигнал о том, что судно тонет, был отправлен в 12:20. Судно затонуло быстро, примерно за пять минут", – поделились моряки.

Отмечается, что для некоторых членов экипажа этот рейс был первым. Были и те, кто уже отработал на этом судне несколько контрактов. Например, третий механик ходил на Arvin семь лет.  

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Марк Сировой
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