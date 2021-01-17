Пятеро украинских моряков с сухогруза "Arvin" спасены, в посольстве назвали имена
17.01.2021, 19:29
Спасенный моряк в больнице (Фото – скриншот видео)
Среди спасенных с затонувшего у берегов Турции сухогруза "Arvin" пятеро украинцев, сообщает пресс-служба посольства Украины в Турции.
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Посольство опубликовало имена спасенных украинцев:
– Геннадий Кравченко;
– Владислав Затерка;
– Алексанр Перкаты;
– Виталий Мережко;
– Виталий Качнур.
Также был спасен один иностранец. Моряки находятся в больнице города Бартин, состояние их здоровья удовлетворительное.
Посольство сообщает, что из-за сложных погодных условий Минобороны Турции направило в район происшествия корабль ВМС.
Поиски пяти членов экипажа сухогруза продолжаются.
- Сегодня, 17 января, у побережья Турции затонул сухогруз "Arvin". Сообщалось о двоих погибших моряках.
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