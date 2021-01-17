Пятеро украинских моряков с сухогруза "Arvin" спасены, в посольстве назвали имена

Среди спасенных с затонувшего у берегов Турции сухогруза "Arvin" пятеро украинцев, сообщает пресс-служба посольства Украины в Турции.

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Посольство опубликовало имена спасенных украинцев:

– Геннадий Кравченко;

– Владислав Затерка;

– Алексанр Перкаты;

– Виталий Мережко;

– Виталий Качнур.

Также был спасен один иностранец. Моряки находятся в больнице города Бартин, состояние их здоровья удовлетворительное.

Посольство сообщает, что из-за сложных погодных условий Минобороны Турции направило в район происшествия корабль ВМС.

Поиски пяти членов экипажа сухогруза продолжаются.

Сегодня, 17 января, у побережья Турции затонул сухогруз "Arvin". Сообщалось о двоих погибших моряках.

Денис Юдин

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