На Тайване сошел с рельсов пассажирский поезд: 72 человека погибли, остальных еще ищут

Утром 2 апреля на Тайване во время проезда через туннель сошел с рельсов поезд, следующий из Шулиня в Тайдун – в нем ехало 350 пассажиров, сообщает местное новостное агентство CNA.

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По предварительной информации, на поезд сверху рухнул грузовик с неисправными тормозами, который был неправильно припаркован на склоне над туннелем.

По состоянию на 12 часов дня по местному времени, спасатели нашли под обломками тела 36 человек, еще 36 пассажиров погибли при аварии сразу же. Поиски других возможных погибших продолжаются, 61 пострадавшего отправили с травмами в больницу.

29 марта 2021 года сошел с рельсов интерсити Киев-Запорожье, обошлось без жертв.

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Дарья Мостовая

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