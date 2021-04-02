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На Тайване сошел с рельсов пассажирский поезд: 72 человека погибли, остальных еще ищут

02.04.2021, 10:38
На Тайване сошел с рельсов пассажирский поезд: 72 человека погибли, остальных еще ищут - Фото
Пассажиры с поезда (фото - Huallien Speedy News_EPA)

Утром 2 апреля на Тайване во время проезда через туннель сошел с рельсов поезд, следующий из Шулиня в Тайдун – в нем ехало 350 пассажиров, сообщает местное новостное агентство CNA.

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По предварительной информации, на поезд сверху рухнул грузовик с неисправными тормозами, который был неправильно припаркован на склоне над туннелем. 

По состоянию на 12 часов дня по местному времени, спасатели нашли под обломками тела 36 человек, еще 36 пассажиров погибли при аварии сразу же. Поиски других возможных погибших продолжаются, 61 пострадавшего отправили с травмами в больницу.

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Дарья Мостовая
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