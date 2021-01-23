Погиб пассажир. Во Львовской области маршрутка столкнулась с поездом – фото
Сегодня около 08:50 утра в селе Полянка Пустомытовского района произошло ДТП – рейсовый автобус выехал на железнодорожные пути, где столкнулся с поездом. Вследствие происшествия один человек погиб, еще один был травмирован и находится в госпитале, сообщила местная полиция.
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Трагедия произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде. Водитель маршрутки, направлявшейся в сторону Львова, выехал на переезд, где и случилось столкновение с поездом, который шел из Львова в Самбор.
В результате ДТП двое пассажиров пострадали: их обоих направили в больницу, где позже один от полученных травм скончался.
Сейчас открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, которое повлекло смерть потерпевшего), максимальное наказание по которой составляет до восьми лет лишения свободы. Виновник ДТП пока устанавливается.
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