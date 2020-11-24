Остановился в качелях. Во Львове пьяный полицейский на авто разнес детскую площадку: видео

Сегодня, 24 ноября, во Львове произошло ДТП – водитель Volkswagen Touareg ударил три машины, заехал на детскую площадку и разрушил горку. За рулем был пьяный полицейский, его пообещали уволить. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба патрульной полиции Львовской области.
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Как отмечается, водитель на внедорожнике ударил припаркованные автомобили Nissan, BMW и Mazda. После этого Volkswagen Touareg заехал на детскую площадку. Там он снес на своем пути детскую горку и остановился, застряв в качелях.
В полиции сообщают, что один из очевидцев происшествия едва успел забрать ребенка. Пострадавших нет.
Как выяснили правоохранители, за рулем был 24-летний полицейский с признаками опьянения.
"По факту дорожно-транспортного происшествия назначено служебное расследование. По его результатам полицейский будет уволен из полиции", – сказал начальник Главка Нацполиции во Львовской области Василий Виконский.
2 ноября под Черниговом глава местной прокуратуры стал участником ДТП, погибли два человека.