Остановился в качелях. Во Львове пьяный полицейский на авто разнес детскую площадку: видео

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Водитель на внедорожнике ударил три припаркованных автомобиля, а потом заехал на детскую площадку

Сегодня, 24 ноября, во Львове ​​произошло ДТП – водитель Volkswagen Touareg ударил три машины, заехал на детскую площадку и разрушил горку. За рулем был пьяный полицейский, его пообещали уволить. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба патрульной полиции Львовской области.

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Как отмечается, водитель на внедорожнике ударил припаркованные автомобили Nissan, BMW и Mazda. После этого Volkswagen Touareg заехал на детскую площадку. Там он снес на своем пути детскую горку и остановился, застряв в качелях. 

В полиции сообщают, что один из очевидцев происшествия едва успел забрать ребенка. Пострадавших нет.

Как выяснили правоохранители, за рулем был 24-летний полицейский с признаками опьянения.

ДТП во Львове (Фото: пресс-служба патрульной полиции Львова)

"По факту дорожно-транспортного происшествия назначено служебное расследование. По его результатам полицейский будет уволен из полиции", – сказал начальник Главка Нацполиции во Львовской области Василий Виконский.

2 ноября под Черниговом глава местной прокуратуры стал участником ДТП, погибли два человека.

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Теги: дтп, полиция, Львов
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