Под Черниговом глава местной прокуратуры стал участником ДТП, погибли два человека: фото

Сегодня, 2 ноября, под Черниговом произошло смертельное ДТП с участием главы одной из местных прокуратур области. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Как отмечается, авария случилась примерно в 09:20 недалеко от поселка Березна.

По предварительной информации, правоохранитель, находясь за рулем автомобиля Acura, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ. От полученных травм водитель и пассажир ВАЗа погибли на месте.

Следователи ГБР задержали прокурора, решается вопрос о сообщении ему о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель нескольких человек.

Ранее сегодня сообщалось, что виновника ДТП на Столичном шоссе в Киеве, в результате которого погибли четыре человека, приговорили к 10 годам лишения свободы.