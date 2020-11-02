Виновнику смертельного ДТП в Киеве дали 10 лет тюрьмы

Виновник смертельного ДТП на Столичном шоссе в Киеве находился под действием наркотиков и алкоголя. Вину он признал

Виновник ДТП на Столичном шоссе в Киеве, в результате которого погибли четыре человека, осудили на 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Отмечается, что мужчина находился под действием алкоголя и наркотиков во время аварии, свою вину он признал.

Суд полностью принял позицию обвинения и, помимо назначения максимального тюремного срока, лишил виновного права управлять транспортным средством на три года, пишут в прокуратуре.

Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевших о возмещении ущерба.

12 июля 2020-го в Киеве, на Столичном шоссе произошло ДТП: водитель Mercedes вылетел на встречную полосу и совершил столкновение с Hyundai. Из пяти находившихся в Hyundai погибли четверо, двое из них – дети.

30 октября на Майдане независимости в Киеве автомобиль Range Rover вылетел на пешеходную часть, сбил нескольких человек и врезался в другие машины. Погибли два человека, еще несколько получили травмы.

Водитель заявил, что алкоголь и наркотики не употреблял, однако недавно перенес операцию на сердце. Подозреваемого отправили под круглосуточный домашний арест, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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Марк Сировой

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