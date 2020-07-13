ДТП в Киеве: погибли четыре человека, из них двое - дети

Вчера на Столичном шоссе в Киеве произошло смертельное ДТП

Вчера на Столичном шоссе в Киеве произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека, из них двое - дети. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

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"Водитель автомобиля "Mercedes" совершил столкновение с другим авто, которое двигалось спереди в попутном направлении. После этого выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Hyundai". Вследствие происшествия водитель и пассажиры авто "Hyundai", среди которых двое малолетних детей, погибли", - заявили в полиции.

Также правоохранители заявили, что мальчика, 2006 года рождения, госпитализировали.

39-летнего водителя "Mercedes" задержали. Прокуратура Киева сообщила, что водитель "Mercedes" находился в состоянии алкогольного опьянения – драгер показал 1,32 промилле.

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Владислав Сердюк

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