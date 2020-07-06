В Польше столкнулись три автобуса: 14 пострадавших, среди них - украинцы - МИД

В результате ДТП в Польше, две украинки получили травмы различной степени тяжести

В Польше произошло ДТП с участием трех автобусов, в результате которого пострадали 14 человек, среди которых есть граждане Украины. Об этом сообщил директор консульского департамента МИД Украины Сергей Погорельцев, информирует РБК-Украина.

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Авария произошла 5 июля около 20:00 на автодороге между населенным пунктом Рогова и Дзвижина в Западнопоморском воеводстве.

"Произошло ДТП с участием двух рейсовых автобусов и микроавтобуса. В результате аварии две украинки получили травмы различной степени тяжести", - сообщил Погорельцев.

По его словам, одну украинку уже выписали из больницы, "вторая - находится в больнице городе Колобжег, угрозы для ее жизни нет".

По данным местных СМИ, во время движения автобусы не разминулись на дороге, столкнувшись лоб в лоб. По словам свидетелей авария произошла, когда водитель одного из автобусов попытался проехать мимо припаркованной машины и выехал на встречную полосу.

В результате ДТП ранения получили 14 пассажиров, погибших нет.

7 июля 2019 года в Польше автобус с 37 украинцами съехал с обочины на автомагистрали А4 вблизи Янковице Вельке.

14 января 2020 года в Польше возле села Кобиела грузовик столкнулся с автомобилем, в результате погибли двое украинцев.

Наталия Софиенко

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