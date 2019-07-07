В Польше автобус с украинцами съехал с обочины, 11 пострадавших

Сегодня около 6 утра в Польше автобус с 37 украинцами съехал с обочины на автомагистрали А4 вблизи Янковице Вельке. Об этом сообщает TVN24.

В результате аварии 11 человек получили травмы, их доставили в больницу. Пятеро пострадавших уже покинули медучреждения.

Сообщается, что водитель автобуса уснул за рулем и проснулся только при столкновении с землей. Полиция отмечает, что водитель был трезв.

В автобусе находились 37 граждан Украины - 35 пассажиров и два водителя.

На место происшествия прибыл транспорт, который отвез украинских граждан в Ольшанце, откуда они должны продолжат путешествие на другом автобусе.

12 июля украинец, водитель грузовика по имени Андрей вытащил из загоревшегося после ДТП автомобиля на трассе женщину и двух детей. Авария произошла в воскресенье возле польского Щецина.