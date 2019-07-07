Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Водитель автобуса уснул за рулем

Сегодня около 6 утра в Польше автобус с 37 украинцами съехал с обочины на автомагистрали А4 вблизи Янковице Вельке. Об этом сообщает TVN24.

В результате аварии 11 человек получили травмы, их доставили в больницу. Пятеро пострадавших уже покинули медучреждения.

Сообщается, что водитель автобуса уснул за рулем и проснулся только при столкновении с землей. Полиция отмечает, что водитель был трезв.

В автобусе находились 37 граждан Украины - 35 пассажиров и два водителя.

На место происшествия прибыл транспорт, который отвез украинских граждан в Ольшанце, откуда они должны продолжат путешествие на другом автобусе.

12 июля украинец, водитель грузовика по имени Андрей вытащил из загоревшегося после ДТП автомобиля на трассе женщину и двух детей. Авария произошла в воскресенье возле польского Щецина.

Отправить:
Распечатать:
Теги: дтп, автобус
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В Польше автобус с украинцами съехал с обочины, 11 пострадавших
В Польше автобус с украинцами съехал с обочины, 11 пострадавших
"До основания" уничтожен склад оружия и позиции боевиков: видео
"До основания" уничтожен склад оружия и позиции боевиков: видео
Кандидат от Слуги народа признался во втором гражданстве: видео
Кандидат от Слуги народа признался во втором гражданстве: видео
Люди Потратить $6 млн с пользой. Правила влияния Егора Гребенникова
Бизнес-неделя: чистки Зеленского, миллиарды Коломойского и Roshen
Бизнес-неделя: чистки Зеленского, миллиарды Коломойского и Roshen
Жизнь 3.0. Кому стоит бояться искусственного интеллекта? Книга
HR Жизнь 3.0. Кому стоит бояться искусственного интеллекта? Книга
Популярное
фото/видео
Освобождение заложниц в Одессе: стали известны подробности - фото
Освобождение заложниц в Одессе: стали известны подробности - фото
В Польше автобус с украинцами съехал с обочины, 11 пострадавших
В Польше автобус с украинцами съехал с обочины, 11 пострадавших 15:27
"До основания" уничтожен склад оружия и позиции боевиков: видео
"До основания" уничтожен склад оружия и позиции боевиков: видео 08:06
Кандидат от Слуги народа признался во втором гражданстве: видео
Кандидат от Слуги народа признался во втором гражданстве: видео 07:36
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 